HIYY: YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF
今日HIYY汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点13.06和高点13.75进行交易。
关注YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HIYY股票今天的价格是多少？
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF股票今天的定价为13.55。它在13.06 - 13.75范围内交易，昨天的收盘价为13.75，交易量达到79。HIYY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF目前的价值为13.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.84%和USD。实时查看图表以跟踪HIYY走势。
如何购买HIYY股票？
您可以以13.55的当前价格购买YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在13.55或13.85附近，而79和3.75%显示市场活动。立即关注HIYY的实时图表更新。
如何投资HIYY股票？
投资YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围9.72 - 53.73和当前价格13.55。许多人在以13.55或13.85下订单之前，会比较5.53%和。实时查看HIYY价格图表，了解每日变化。
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF的最高价格是53.73。在9.72 - 53.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF（HIYY）的最低价格为9.72。将其与当前的13.55和9.72 - 53.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HIYY股票是什么时候拆分的？
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.75和-71.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.75
- 开盘价
- 13.06
- 卖价
- 13.55
- 买价
- 13.85
- 最低价
- 13.06
- 最高价
- 13.75
- 交易量
- 79
- 日变化
- -1.45%
- 月变化
- 5.53%
- 6个月变化
- 15.76%
- 年变化
- -71.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%