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HIYY: YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF

13.55 USD 0.20 (1.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HIYY汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点13.06和高点13.75进行交易。

关注YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HIYY股票今天的价格是多少？

YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF股票今天的定价为13.55。它在13.06 - 13.75范围内交易，昨天的收盘价为13.75，交易量达到79。HIYY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF目前的价值为13.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.84%和USD。实时查看图表以跟踪HIYY走势。

如何购买HIYY股票？

您可以以13.55的当前价格购买YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在13.55或13.85附近，而79和3.75%显示市场活动。立即关注HIYY的实时图表更新。

如何投资HIYY股票？

投资YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围9.72 - 53.73和当前价格13.55。许多人在以13.55或13.85下订单之前，会比较5.53%和。实时查看HIYY价格图表，了解每日变化。

YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF的最高价格是53.73。在9.72 - 53.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF（HIYY）的最低价格为9.72。将其与当前的13.55和9.72 - 53.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIYY股票是什么时候拆分的？

YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.75和-71.84%中可见。

日范围
13.06 13.75
年范围
9.72 53.73
前一天收盘价
13.75
开盘价
13.06
卖价
13.55
买价
13.85
最低价
13.06
最高价
13.75
交易量
79
日变化
-1.45%
月变化
5.53%
6个月变化
15.76%
年变化
-71.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%