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HIPS: GraniteShares HIPS US High Income ETF

11.67 USD 0.05 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HIPS за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.64, а максимальная — 11.68.

Следите за динамикой GraniteShares HIPS US High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HIPS сегодня?

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) сегодня оценивается на уровне 11.67. Инструмент торгуется в пределах 11.64 - 11.68, вчерашнее закрытие составило 11.72, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIPS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares HIPS US High Income ETF?

GraniteShares HIPS US High Income ETF в настоящее время оценивается в 11.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.95% и USD. Отслеживайте движения HIPS на графике в реальном времени.

Как купить акции HIPS?

Вы можете купить акции GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) по текущей цене 11.67. Ордера обычно размещаются около 11.67 или 11.97, тогда как 23 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIPS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HIPS?

Инвестирование в GraniteShares HIPS US High Income ETF предполагает учет годового диапазона 11.28 - 12.30 и текущей цены 11.67. Многие сравнивают 1.48% и -0.60% перед размещением ордеров на 11.67 или 11.97. Изучайте ежедневные изменения цены HIPS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares HIPS US High Income ETF?

Самая высокая цена GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) за последний год составила 12.30. Акции заметно колебались в пределах 11.28 - 12.30, сравнение с 11.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares HIPS US High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares HIPS US High Income ETF?

Самая низкая цена GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) за год составила 11.28. Сравнение с текущими 11.67 и 11.28 - 12.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIPS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HIPS?

В прошлом GraniteShares HIPS US High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.72 и -3.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.64 11.68
Годовой диапазон
11.28 12.30
Предыдущее закрытие
11.72
Open
11.65
Bid
11.67
Ask
11.97
Low
11.64
High
11.68
Объем
23
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
1.48%
6-месячное изменение
-0.60%
Годовое изменение
-3.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%