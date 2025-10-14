HIPS股票今天的价格是多少？ GraniteShares HIPS US High Income ETF股票今天的定价为11.76。它在11.71 - 11.76范围内交易，昨天的收盘价为11.67，交易量达到33。HIPS的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares HIPS US High Income ETF股票是否支付股息？ GraniteShares HIPS US High Income ETF目前的价值为11.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.21%和USD。实时查看图表以跟踪HIPS走势。

如何购买HIPS股票？ 您可以以11.76的当前价格购买GraniteShares HIPS US High Income ETF股票。订单通常设置在11.76或12.06附近，而33和0.26%显示市场活动。立即关注HIPS的实时图表更新。

如何投资HIPS股票？ 投资GraniteShares HIPS US High Income ETF需要考虑年度范围11.28 - 12.30和当前价格11.76。许多人在以11.76或12.06下订单之前，会比较2.26%和。实时查看HIPS价格图表，了解每日变化。

GraniteShares HIPS US High Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares HIPS US High Income ETF的最高价格是12.30。在11.28 - 12.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares HIPS US High Income ETF的绩效。

GraniteShares HIPS US High Income ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares HIPS US High Income ETF（HIPS）的最低价格为11.28。将其与当前的11.76和11.28 - 12.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。