HIPS: GraniteShares HIPS US High Income ETF
今日HIPS汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点11.71和高点11.76进行交易。
关注GraniteShares HIPS US High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIPS新闻
- HIPS: Unique But Unattractive Pass-Through Income ETF (Sell Rating) (NYSEARCA:HIPS)
- The Credit Market Lens: Differing Signals In BDCs, And Orderly Defaults In High Yield
- HIPS: The Index Change Was Not An Improvement (NYSEARCA:HIPS)
- HIPS: Paying Out More Than It Earns (Rating Downgrade) (NYSEARCA:HIPS)
常见问题解答
HIPS股票今天的价格是多少？
GraniteShares HIPS US High Income ETF股票今天的定价为11.76。它在11.71 - 11.76范围内交易，昨天的收盘价为11.67，交易量达到33。HIPS的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares HIPS US High Income ETF股票是否支付股息？
GraniteShares HIPS US High Income ETF目前的价值为11.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.21%和USD。实时查看图表以跟踪HIPS走势。
如何购买HIPS股票？
您可以以11.76的当前价格购买GraniteShares HIPS US High Income ETF股票。订单通常设置在11.76或12.06附近，而33和0.26%显示市场活动。立即关注HIPS的实时图表更新。
如何投资HIPS股票？
投资GraniteShares HIPS US High Income ETF需要考虑年度范围11.28 - 12.30和当前价格11.76。许多人在以11.76或12.06下订单之前，会比较2.26%和。实时查看HIPS价格图表，了解每日变化。
GraniteShares HIPS US High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares HIPS US High Income ETF的最高价格是12.30。在11.28 - 12.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares HIPS US High Income ETF的绩效。
GraniteShares HIPS US High Income ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares HIPS US High Income ETF（HIPS）的最低价格为11.28。将其与当前的11.76和11.28 - 12.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HIPS股票是什么时候拆分的？
GraniteShares HIPS US High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.67和-3.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.67
- 开盘价
- 11.73
- 卖价
- 11.76
- 买价
- 12.06
- 最低价
- 11.71
- 最高价
- 11.76
- 交易量
- 33
- 日变化
- 0.77%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- 0.17%
- 年变化
- -3.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%