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HIPS: GraniteShares HIPS US High Income ETF

11.76 USD 0.09 (0.77%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HIPS汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点11.71和高点11.76进行交易。

关注GraniteShares HIPS US High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HIPS新闻

常见问题解答

HIPS股票今天的价格是多少？

GraniteShares HIPS US High Income ETF股票今天的定价为11.76。它在11.71 - 11.76范围内交易，昨天的收盘价为11.67，交易量达到33。HIPS的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares HIPS US High Income ETF股票是否支付股息？

GraniteShares HIPS US High Income ETF目前的价值为11.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.21%和USD。实时查看图表以跟踪HIPS走势。

如何购买HIPS股票？

您可以以11.76的当前价格购买GraniteShares HIPS US High Income ETF股票。订单通常设置在11.76或12.06附近，而33和0.26%显示市场活动。立即关注HIPS的实时图表更新。

如何投资HIPS股票？

投资GraniteShares HIPS US High Income ETF需要考虑年度范围11.28 - 12.30和当前价格11.76。许多人在以11.76或12.06下订单之前，会比较2.26%和。实时查看HIPS价格图表，了解每日变化。

GraniteShares HIPS US High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares HIPS US High Income ETF的最高价格是12.30。在11.28 - 12.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares HIPS US High Income ETF的绩效。

GraniteShares HIPS US High Income ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares HIPS US High Income ETF（HIPS）的最低价格为11.28。将其与当前的11.76和11.28 - 12.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIPS股票是什么时候拆分的？

GraniteShares HIPS US High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.67和-3.21%中可见。

日范围
11.71 11.76
年范围
11.28 12.30
前一天收盘价
11.67
开盘价
11.73
卖价
11.76
买价
12.06
最低价
11.71
最高价
11.76
交易量
33
日变化
0.77%
月变化
2.26%
6个月变化
0.17%
年变化
-3.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%