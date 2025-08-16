КотировкиРазделы
Валюты / HIO
Назад в Рынок акций США

HIO: Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock

3.55 USD 0.01 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HIO за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.55, а максимальная — 3.57.

Следите за динамикой Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HIO

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HIO сегодня?

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock (HIO) сегодня оценивается на уровне 3.55. Инструмент торгуется в пределах 3.55 - 3.57, вчерашнее закрытие составило 3.56, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock?

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock в настоящее время оценивается в 3.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.13% и USD. Отслеживайте движения HIO на графике в реальном времени.

Как купить акции HIO?

Вы можете купить акции Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock (HIO) по текущей цене 3.55. Ордера обычно размещаются около 3.55 или 3.85, тогда как 116 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HIO?

Инвестирование в Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock предполагает учет годового диапазона 3.47 - 4.05 и текущей цены 3.55. Многие сравнивают 0.57% и -5.84% перед размещением ордеров на 3.55 или 3.85. Изучайте ежедневные изменения цены HIO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock?

Самая высокая цена Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock (HIO) за последний год составила 4.05. Акции заметно колебались в пределах 3.47 - 4.05, сравнение с 3.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock?

Самая низкая цена Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock (HIO) за год составила 3.47. Сравнение с текущими 3.55 и 3.47 - 4.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HIO?

В прошлом Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.56 и -10.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.55 3.57
Годовой диапазон
3.47 4.05
Предыдущее закрытие
3.56
Open
3.56
Bid
3.55
Ask
3.85
Low
3.55
High
3.57
Объем
116
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
0.57%
6-месячное изменение
-5.84%
Годовое изменение
-10.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%