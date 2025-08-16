Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock股票今天的定价为3.57。它在3.55 - 3.58范围内交易，昨天的收盘价为3.55，交易量达到542。HIO的实时价格图表显示了这些更新。

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock目前的价值为3.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.62%和USD。实时查看图表以跟踪HIO走势。

您可以以3.57的当前价格购买Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock股票。订单通常设置在3.57或3.87附近，而542和0.28%显示市场活动。立即关注HIO的实时图表更新。

投资Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock需要考虑年度范围3.47 - 4.05和当前价格3.57。许多人在以3.57或3.87下订单之前，会比较1.13%和。实时查看HIO价格图表，了解每日变化。

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock的最高价格是4.05。在3.47 - 4.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Common Stock的绩效。