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HIMU: iShares High Yield Muni Active ETF

48.60 USD 0.07 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HIMU за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.57, а максимальная — 48.73.

Следите за динамикой iShares High Yield Muni Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HIMU сегодня?

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) сегодня оценивается на уровне 48.60. Инструмент торгуется в пределах 48.57 - 48.73, вчерашнее закрытие составило 48.67, а торговый объем достиг 784. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIMU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares High Yield Muni Active ETF?

iShares High Yield Muni Active ETF в настоящее время оценивается в 48.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.18% и USD. Отслеживайте движения HIMU на графике в реальном времени.

Как купить акции HIMU?

Вы можете купить акции iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) по текущей цене 48.60. Ордера обычно размещаются около 48.60 или 48.90, тогда как 784 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIMU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HIMU?

Инвестирование в iShares High Yield Muni Active ETF предполагает учет годового диапазона 47.52 - 49.94 и текущей цены 48.60. Многие сравнивают 0.14% и -1.18% перед размещением ордеров на 48.60 или 48.90. Изучайте ежедневные изменения цены HIMU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares High Yield Muni Active ETF?

Самая высокая цена iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) за последний год составила 49.94. Акции заметно колебались в пределах 47.52 - 49.94, сравнение с 48.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares High Yield Muni Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares High Yield Muni Active ETF?

Самая низкая цена iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) за год составила 47.52. Сравнение с текущими 48.60 и 47.52 - 49.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIMU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HIMU?

В прошлом iShares High Yield Muni Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.67 и -1.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.57 48.73
Годовой диапазон
47.52 49.94
Предыдущее закрытие
48.67
Open
48.73
Bid
48.60
Ask
48.90
Low
48.57
High
48.73
Объем
784
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-1.18%
Годовое изменение
-1.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%