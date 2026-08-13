HIMU股票今天的价格是多少？ iShares High Yield Muni Active ETF股票今天的定价为48.59。它在48.51 - 48.65范围内交易，昨天的收盘价为48.60，交易量达到476。HIMU的实时价格图表显示了这些更新。

iShares High Yield Muni Active ETF股票是否支付股息？ iShares High Yield Muni Active ETF目前的价值为48.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.20%和USD。实时查看图表以跟踪HIMU走势。

如何购买HIMU股票？ 您可以以48.59的当前价格购买iShares High Yield Muni Active ETF股票。订单通常设置在48.59或48.89附近，而476和-0.06%显示市场活动。立即关注HIMU的实时图表更新。

如何投资HIMU股票？ 投资iShares High Yield Muni Active ETF需要考虑年度范围47.52 - 49.94和当前价格48.59。许多人在以48.59或48.89下订单之前，会比较0.12%和。实时查看HIMU价格图表，了解每日变化。

iShares High Yield Muni Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares High Yield Muni Active ETF的最高价格是49.94。在47.52 - 49.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares High Yield Muni Active ETF的绩效。

iShares High Yield Muni Active ETF股票的最低价格是多少？ iShares High Yield Muni Active ETF（HIMU）的最低价格为47.52。将其与当前的48.59和47.52 - 49.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。