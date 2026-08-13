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HIMU: iShares High Yield Muni Active ETF

48.59 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HIMU汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点48.51和高点48.65进行交易。

关注iShares High Yield Muni Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HIMU股票今天的价格是多少？

iShares High Yield Muni Active ETF股票今天的定价为48.59。它在48.51 - 48.65范围内交易，昨天的收盘价为48.60，交易量达到476。HIMU的实时价格图表显示了这些更新。

iShares High Yield Muni Active ETF股票是否支付股息？

iShares High Yield Muni Active ETF目前的价值为48.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.20%和USD。实时查看图表以跟踪HIMU走势。

如何购买HIMU股票？

您可以以48.59的当前价格购买iShares High Yield Muni Active ETF股票。订单通常设置在48.59或48.89附近，而476和-0.06%显示市场活动。立即关注HIMU的实时图表更新。

如何投资HIMU股票？

投资iShares High Yield Muni Active ETF需要考虑年度范围47.52 - 49.94和当前价格48.59。许多人在以48.59或48.89下订单之前，会比较0.12%和。实时查看HIMU价格图表，了解每日变化。

iShares High Yield Muni Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares High Yield Muni Active ETF的最高价格是49.94。在47.52 - 49.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares High Yield Muni Active ETF的绩效。

iShares High Yield Muni Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares High Yield Muni Active ETF（HIMU）的最低价格为47.52。将其与当前的48.59和47.52 - 49.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIMU股票是什么时候拆分的？

iShares High Yield Muni Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.60和-1.20%中可见。

日范围
48.51 48.65
年范围
47.52 49.94
前一天收盘价
48.60
开盘价
48.62
卖价
48.59
买价
48.89
最低价
48.51
最高价
48.65
交易量
476
日变化
-0.02%
月变化
0.12%
6个月变化
-1.20%
年变化
-1.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%