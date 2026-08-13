HIMU: iShares High Yield Muni Active ETF
今日HIMU汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点48.51和高点48.65进行交易。
关注iShares High Yield Muni Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HIMU股票今天的价格是多少？
iShares High Yield Muni Active ETF股票今天的定价为48.59。它在48.51 - 48.65范围内交易，昨天的收盘价为48.60，交易量达到476。HIMU的实时价格图表显示了这些更新。
iShares High Yield Muni Active ETF股票是否支付股息？
iShares High Yield Muni Active ETF目前的价值为48.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.20%和USD。实时查看图表以跟踪HIMU走势。
如何购买HIMU股票？
您可以以48.59的当前价格购买iShares High Yield Muni Active ETF股票。订单通常设置在48.59或48.89附近，而476和-0.06%显示市场活动。立即关注HIMU的实时图表更新。
如何投资HIMU股票？
投资iShares High Yield Muni Active ETF需要考虑年度范围47.52 - 49.94和当前价格48.59。许多人在以48.59或48.89下订单之前，会比较0.12%和。实时查看HIMU价格图表，了解每日变化。
iShares High Yield Muni Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares High Yield Muni Active ETF的最高价格是49.94。在47.52 - 49.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares High Yield Muni Active ETF的绩效。
iShares High Yield Muni Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares High Yield Muni Active ETF（HIMU）的最低价格为47.52。将其与当前的48.59和47.52 - 49.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HIMU股票是什么时候拆分的？
iShares High Yield Muni Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.60和-1.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.60
- 开盘价
- 48.62
- 卖价
- 48.59
- 买价
- 48.89
- 最低价
- 48.51
- 最高价
- 48.65
- 交易量
- 476
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -1.20%
- 年变化
- -1.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%