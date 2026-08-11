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HIDV: AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF
Курс HIDV за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.35, а максимальная — 92.40.
Следите за динамикой AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HIDV сегодня?
AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF (HIDV) сегодня оценивается на уровне 92.35. Инструмент торгуется в пределах 92.35 - 92.40, вчерашнее закрытие составило 92.75, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF?
AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 92.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.74% и USD. Отслеживайте движения HIDV на графике в реальном времени.
Как купить акции HIDV?
Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF (HIDV) по текущей цене 92.35. Ордера обычно размещаются около 92.35 или 92.65, тогда как 3 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HIDV?
Инвестирование в AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 75.31 - 92.75 и текущей цены 92.35. Многие сравнивают 1.75% и 12.69% перед размещением ордеров на 92.35 или 92.65. Изучайте ежедневные изменения цены HIDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF?
Самая высокая цена AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF (HIDV) за последний год составила 92.75. Акции заметно колебались в пределах 75.31 - 92.75, сравнение с 92.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF?
Самая низкая цена AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF (HIDV) за год составила 75.31. Сравнение с текущими 92.35 и 75.31 - 92.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HIDV?
В прошлом AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.75 и 11.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 92.75
- Open
- 92.40
- Bid
- 92.35
- Ask
- 92.65
- Low
- 92.35
- High
- 92.40
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 12.69%
- Годовое изменение
- 11.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%