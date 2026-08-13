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HIDV: AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF

92.25 USD 0.10 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HIDV汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点92.15和高点92.53进行交易。

关注AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HIDV股票今天的价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票今天的定价为92.25。它在92.15 - 92.53范围内交易，昨天的收盘价为92.35，交易量达到5。HIDV的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票是否支付股息？

AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF目前的价值为92.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.62%和USD。实时查看图表以跟踪HIDV走势。

如何购买HIDV股票？

您可以以92.25的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票。订单通常设置在92.25或92.55附近，而5和-0.30%显示市场活动。立即关注HIDV的实时图表更新。

如何投资HIDV股票？

投资AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF需要考虑年度范围75.31 - 92.75和当前价格92.25。许多人在以92.25或92.55下订单之前，会比较1.64%和。实时查看HIDV价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF的最高价格是92.75。在75.31 - 92.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票的最低价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF（HIDV）的最低价格为75.31。将其与当前的92.25和75.31 - 92.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIDV股票是什么时候拆分的？

AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.35和11.62%中可见。

日范围
92.15 92.53
年范围
75.31 92.75
前一天收盘价
92.35
开盘价
92.53
卖价
92.25
买价
92.55
最低价
92.15
最高价
92.53
交易量
5
日变化
-0.11%
月变化
1.64%
6个月变化
12.57%
年变化
11.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%