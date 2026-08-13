HIDV: AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF
今日HIDV汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点92.15和高点92.53进行交易。
关注AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HIDV股票今天的价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票今天的定价为92.25。它在92.15 - 92.53范围内交易，昨天的收盘价为92.35，交易量达到5。HIDV的实时价格图表显示了这些更新。
AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票是否支付股息？
AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF目前的价值为92.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.62%和USD。实时查看图表以跟踪HIDV走势。
如何购买HIDV股票？
您可以以92.25的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票。订单通常设置在92.25或92.55附近，而5和-0.30%显示市场活动。立即关注HIDV的实时图表更新。
如何投资HIDV股票？
投资AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF需要考虑年度范围75.31 - 92.75和当前价格92.25。许多人在以92.25或92.55下订单之前，会比较1.64%和。实时查看HIDV价格图表，了解每日变化。
AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF的最高价格是92.75。在75.31 - 92.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF的绩效。
AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票的最低价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF（HIDV）的最低价格为75.31。将其与当前的92.25和75.31 - 92.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HIDV股票是什么时候拆分的？
AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.35和11.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 92.35
- 开盘价
- 92.53
- 卖价
- 92.25
- 买价
- 92.55
- 最低价
- 92.15
- 最高价
- 92.53
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- 12.57%
- 年变化
- 11.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%