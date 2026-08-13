HIDV股票今天的价格是多少？ AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票今天的定价为92.25。它在92.15 - 92.53范围内交易，昨天的收盘价为92.35，交易量达到5。HIDV的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票是否支付股息？ AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF目前的价值为92.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.62%和USD。实时查看图表以跟踪HIDV走势。

如何购买HIDV股票？ 您可以以92.25的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票。订单通常设置在92.25或92.55附近，而5和-0.30%显示市场活动。立即关注HIDV的实时图表更新。

如何投资HIDV股票？ 投资AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF需要考虑年度范围75.31 - 92.75和当前价格92.25。许多人在以92.25或92.55下订单之前，会比较1.64%和。实时查看HIDV价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF的最高价格是92.75。在75.31 - 92.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF股票的最低价格是多少？ AB Active ETFs Inc AB US High Dividend ETF（HIDV）的最低价格为75.31。将其与当前的92.25和75.31 - 92.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。