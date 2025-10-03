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HGLB: Highland Global Allocation Fund

7.50 USD 0.03 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HGLB за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.48, а максимальная — 7.54.

Следите за динамикой Highland Global Allocation Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HGLB сегодня?

Highland Global Allocation Fund (HGLB) сегодня оценивается на уровне 7.50. Инструмент торгуется в пределах 7.48 - 7.54, вчерашнее закрытие составило 7.53, а торговый объем достиг 79. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HGLB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Highland Global Allocation Fund?

Highland Global Allocation Fund в настоящее время оценивается в 7.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.79% и USD. Отслеживайте движения HGLB на графике в реальном времени.

Как купить акции HGLB?

Вы можете купить акции Highland Global Allocation Fund (HGLB) по текущей цене 7.50. Ордера обычно размещаются около 7.50 или 7.80, тогда как 79 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HGLB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HGLB?

Инвестирование в Highland Global Allocation Fund предполагает учет годового диапазона 7.17 - 10.64 и текущей цены 7.50. Многие сравнивают 0.67% и -16.57% перед размещением ордеров на 7.50 или 7.80. Изучайте ежедневные изменения цены HGLB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Highland Global Allocation Fund?

Самая высокая цена Highland Global Allocation Fund (HGLB) за последний год составила 10.64. Акции заметно колебались в пределах 7.17 - 10.64, сравнение с 7.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Highland Global Allocation Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Highland Global Allocation Fund?

Самая низкая цена Highland Global Allocation Fund (HGLB) за год составила 7.17. Сравнение с текущими 7.50 и 7.17 - 10.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HGLB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HGLB?

В прошлом Highland Global Allocation Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.53 и -12.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.48 7.54
Годовой диапазон
7.17 10.64
Предыдущее закрытие
7.53
Open
7.53
Bid
7.50
Ask
7.80
Low
7.48
High
7.54
Объем
79
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
-16.57%
Годовое изменение
-12.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%