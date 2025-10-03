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HGLB: Highland Global Allocation Fund
Курс HGLB за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.48, а максимальная — 7.54.
Следите за динамикой Highland Global Allocation Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HGLB
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- PGP: Fails To Live Up To Its Potential And Is Not Worth The Current Price (NYSE:PGP)
- GLO: The Yield Is Nice, But I Still Have Concerns
- HGLB: Heavily Concentrated To A Few Positions (NYSE:HGLB)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HGLB сегодня?
Highland Global Allocation Fund (HGLB) сегодня оценивается на уровне 7.50. Инструмент торгуется в пределах 7.48 - 7.54, вчерашнее закрытие составило 7.53, а торговый объем достиг 79. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HGLB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Highland Global Allocation Fund?
Highland Global Allocation Fund в настоящее время оценивается в 7.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.79% и USD. Отслеживайте движения HGLB на графике в реальном времени.
Как купить акции HGLB?
Вы можете купить акции Highland Global Allocation Fund (HGLB) по текущей цене 7.50. Ордера обычно размещаются около 7.50 или 7.80, тогда как 79 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HGLB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HGLB?
Инвестирование в Highland Global Allocation Fund предполагает учет годового диапазона 7.17 - 10.64 и текущей цены 7.50. Многие сравнивают 0.67% и -16.57% перед размещением ордеров на 7.50 или 7.80. Изучайте ежедневные изменения цены HGLB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Highland Global Allocation Fund?
Самая высокая цена Highland Global Allocation Fund (HGLB) за последний год составила 10.64. Акции заметно колебались в пределах 7.17 - 10.64, сравнение с 7.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Highland Global Allocation Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Highland Global Allocation Fund?
Самая низкая цена Highland Global Allocation Fund (HGLB) за год составила 7.17. Сравнение с текущими 7.50 и 7.17 - 10.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HGLB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HGLB?
В прошлом Highland Global Allocation Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.53 и -12.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.53
- Open
- 7.53
- Bid
- 7.50
- Ask
- 7.80
- Low
- 7.48
- High
- 7.54
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- -16.57%
- Годовое изменение
- -12.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%