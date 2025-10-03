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HGLB: Highland Global Allocation Fund

7.51 USD 0.01 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HGLB汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点7.51和高点7.59进行交易。

关注Highland Global Allocation Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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HGLB新闻

常见问题解答

HGLB股票今天的价格是多少？

Highland Global Allocation Fund股票今天的定价为7.51。它在7.51 - 7.59范围内交易，昨天的收盘价为7.50，交易量达到89。HGLB的实时价格图表显示了这些更新。

Highland Global Allocation Fund股票是否支付股息？

Highland Global Allocation Fund目前的价值为7.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.67%和USD。实时查看图表以跟踪HGLB走势。

如何购买HGLB股票？

您可以以7.51的当前价格购买Highland Global Allocation Fund股票。订单通常设置在7.51或7.81附近，而89和-0.92%显示市场活动。立即关注HGLB的实时图表更新。

如何投资HGLB股票？

投资Highland Global Allocation Fund需要考虑年度范围7.17 - 10.64和当前价格7.51。许多人在以7.51或7.81下订单之前，会比较0.81%和。实时查看HGLB价格图表，了解每日变化。

Highland Global Allocation Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Highland Global Allocation Fund的最高价格是10.64。在7.17 - 10.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Highland Global Allocation Fund的绩效。

Highland Global Allocation Fund股票的最低价格是多少？

Highland Global Allocation Fund（HGLB）的最低价格为7.17。将其与当前的7.51和7.17 - 10.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HGLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HGLB股票是什么时候拆分的？

Highland Global Allocation Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.50和-12.67%中可见。

日范围
7.51 7.59
年范围
7.17 10.64
前一天收盘价
7.50
开盘价
7.58
卖价
7.51
买价
7.81
最低价
7.51
最高价
7.59
交易量
89
日变化
0.13%
月变化
0.81%
6个月变化
-16.46%
年变化
-12.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%