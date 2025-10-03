HGLB: Highland Global Allocation Fund
今日HGLB汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点7.51和高点7.59进行交易。
关注Highland Global Allocation Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HGLB股票今天的价格是多少？
Highland Global Allocation Fund股票今天的定价为7.51。它在7.51 - 7.59范围内交易，昨天的收盘价为7.50，交易量达到89。HGLB的实时价格图表显示了这些更新。
Highland Global Allocation Fund股票是否支付股息？
Highland Global Allocation Fund目前的价值为7.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.67%和USD。实时查看图表以跟踪HGLB走势。
如何购买HGLB股票？
您可以以7.51的当前价格购买Highland Global Allocation Fund股票。订单通常设置在7.51或7.81附近，而89和-0.92%显示市场活动。立即关注HGLB的实时图表更新。
如何投资HGLB股票？
投资Highland Global Allocation Fund需要考虑年度范围7.17 - 10.64和当前价格7.51。许多人在以7.51或7.81下订单之前，会比较0.81%和。实时查看HGLB价格图表，了解每日变化。
Highland Global Allocation Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Highland Global Allocation Fund的最高价格是10.64。在7.17 - 10.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Highland Global Allocation Fund的绩效。
Highland Global Allocation Fund股票的最低价格是多少？
Highland Global Allocation Fund（HGLB）的最低价格为7.17。将其与当前的7.51和7.17 - 10.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HGLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HGLB股票是什么时候拆分的？
Highland Global Allocation Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.50和-12.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.50
- 开盘价
- 7.58
- 卖价
- 7.51
- 买价
- 7.81
- 最低价
- 7.51
- 最高价
- 7.59
- 交易量
- 89
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.81%
- 6个月变化
- -16.46%
- 年变化
- -12.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%