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HFXI: IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF

37.95 USD 0.23 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HFXI за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.91, а максимальная — 38.03.

Следите за динамикой IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HFXI сегодня?

IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) сегодня оценивается на уровне 37.95. Инструмент торгуется в пределах 37.91 - 38.03, вчерашнее закрытие составило 38.18, а торговый объем достиг 376. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF?

IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF в настоящее время оценивается в 37.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.33% и USD. Отслеживайте движения HFXI на графике в реальном времени.

Как купить акции HFXI?

Вы можете купить акции IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) по текущей цене 37.95. Ордера обычно размещаются около 37.95 или 38.25, тогда как 376 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HFXI?

Инвестирование в IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF предполагает учет годового диапазона 32.40 - 38.72 и текущей цены 37.95. Многие сравнивают 2.35% и 5.68% перед размещением ордеров на 37.95 или 38.25. Изучайте ежедневные изменения цены HFXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF?

Самая высокая цена IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) за последний год составила 38.72. Акции заметно колебались в пределах 32.40 - 38.72, сравнение с 38.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF?

Самая низкая цена IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) за год составила 32.40. Сравнение с текущими 37.95 и 32.40 - 38.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HFXI?

В прошлом IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.18 и 6.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.91 38.03
Годовой диапазон
32.40 38.72
Предыдущее закрытие
38.18
Open
37.97
Bid
37.95
Ask
38.25
Low
37.91
High
38.03
Объем
376
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
2.35%
6-месячное изменение
5.68%
Годовое изменение
6.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%