HFXI: IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF
今日HFXI汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点37.96和高点38.23进行交易。
关注IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HFXI股票今天的价格是多少？
IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF股票今天的定价为38.05。它在37.96 - 38.23范围内交易，昨天的收盘价为37.95，交易量达到293。HFXI的实时价格图表显示了这些更新。
IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF股票是否支付股息？
IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF目前的价值为38.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.61%和USD。实时查看图表以跟踪HFXI走势。
如何购买HFXI股票？
您可以以38.05的当前价格购买IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF股票。订单通常设置在38.05或38.35附近，而293和-0.29%显示市场活动。立即关注HFXI的实时图表更新。
如何投资HFXI股票？
投资IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF需要考虑年度范围32.40 - 38.72和当前价格38.05。许多人在以38.05或38.35下订单之前，会比较2.62%和。实时查看HFXI价格图表，了解每日变化。
IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF的最高价格是38.72。在32.40 - 38.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF的绩效。
IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF股票的最低价格是多少？
IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF（HFXI）的最低价格为32.40。将其与当前的38.05和32.40 - 38.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HFXI股票是什么时候拆分的？
IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.95和6.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.95
- 开盘价
- 38.16
- 卖价
- 38.05
- 买价
- 38.35
- 最低价
- 37.96
- 最高价
- 38.23
- 交易量
- 293
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 2.62%
- 6个月变化
- 5.96%
- 年变化
- 6.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%