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HFXI: IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF

38.05 USD 0.10 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HFXI汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点37.96和高点38.23进行交易。

关注IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HFXI新闻

常见问题解答

HFXI股票今天的价格是多少？

IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF股票今天的定价为38.05。它在37.96 - 38.23范围内交易，昨天的收盘价为37.95，交易量达到293。HFXI的实时价格图表显示了这些更新。

IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF股票是否支付股息？

IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF目前的价值为38.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.61%和USD。实时查看图表以跟踪HFXI走势。

如何购买HFXI股票？

您可以以38.05的当前价格购买IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF股票。订单通常设置在38.05或38.35附近，而293和-0.29%显示市场活动。立即关注HFXI的实时图表更新。

如何投资HFXI股票？

投资IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF需要考虑年度范围32.40 - 38.72和当前价格38.05。许多人在以38.05或38.35下订单之前，会比较2.62%和。实时查看HFXI价格图表，了解每日变化。

IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF的最高价格是38.72。在32.40 - 38.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF的绩效。

IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF股票的最低价格是多少？

IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF（HFXI）的最低价格为32.40。将其与当前的38.05和32.40 - 38.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HFXI股票是什么时候拆分的？

IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.95和6.61%中可见。

日范围
37.96 38.23
年范围
32.40 38.72
前一天收盘价
37.95
开盘价
38.16
卖价
38.05
买价
38.35
最低价
37.96
最高价
38.23
交易量
293
日变化
0.26%
月变化
2.62%
6个月变化
5.96%
年变化
6.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%