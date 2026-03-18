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HFND: Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET
Курс HFND за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.53, а максимальная — 24.66.
Следите за динамикой Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HFND сегодня?
Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET (HFND) сегодня оценивается на уровне 24.66. Инструмент торгуется в пределах 24.53 - 24.66, вчерашнее закрытие составило 24.63, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET?
Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET в настоящее время оценивается в 24.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.70% и USD. Отслеживайте движения HFND на графике в реальном времени.
Как купить акции HFND?
Вы можете купить акции Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET (HFND) по текущей цене 24.66. Ордера обычно размещаются около 24.66 или 24.96, тогда как 12 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HFND?
Инвестирование в Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET предполагает учет годового диапазона 22.85 - 24.79 и текущей цены 24.66. Многие сравнивают 2.45% и 3.61% перед размещением ордеров на 24.66 или 24.96. Изучайте ежедневные изменения цены HFND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET?
Самая высокая цена Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET (HFND) за последний год составила 24.79. Акции заметно колебались в пределах 22.85 - 24.79, сравнение с 24.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET?
Самая низкая цена Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET (HFND) за год составила 22.85. Сравнение с текущими 24.66 и 22.85 - 24.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HFND?
В прошлом Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.63 и 3.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.63
- Open
- 24.66
- Bid
- 24.66
- Ask
- 24.96
- Low
- 24.53
- High
- 24.66
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 2.45%
- 6-месячное изменение
- 3.61%
- Годовое изменение
- 3.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%