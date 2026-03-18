КотировкиРазделы
Валюты / HFND
Назад в Рынок акций США

HFND: Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET

24.66 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HFND за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.53, а максимальная — 24.66.

Следите за динамикой Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HFND

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HFND сегодня?

Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET (HFND) сегодня оценивается на уровне 24.66. Инструмент торгуется в пределах 24.53 - 24.66, вчерашнее закрытие составило 24.63, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET?

Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET в настоящее время оценивается в 24.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.70% и USD. Отслеживайте движения HFND на графике в реальном времени.

Как купить акции HFND?

Вы можете купить акции Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET (HFND) по текущей цене 24.66. Ордера обычно размещаются около 24.66 или 24.96, тогда как 12 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HFND?

Инвестирование в Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET предполагает учет годового диапазона 22.85 - 24.79 и текущей цены 24.66. Многие сравнивают 2.45% и 3.61% перед размещением ордеров на 24.66 или 24.96. Изучайте ежедневные изменения цены HFND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET?

Самая высокая цена Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET (HFND) за последний год составила 24.79. Акции заметно колебались в пределах 22.85 - 24.79, сравнение с 24.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET?

Самая низкая цена Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET (HFND) за год составила 22.85. Сравнение с текущими 24.66 и 22.85 - 24.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HFND?

В прошлом Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.63 и 3.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.53 24.66
Годовой диапазон
22.85 24.79
Предыдущее закрытие
24.63
Open
24.66
Bid
24.66
Ask
24.96
Low
24.53
High
24.66
Объем
12
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
2.45%
6-месячное изменение
3.61%
Годовое изменение
3.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%