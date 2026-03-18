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HFND: Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET

24.65 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HFND汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.59和高点24.69进行交易。

关注Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HFND新闻

常见问题解答

HFND股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET股票今天的定价为24.65。它在24.59 - 24.69范围内交易，昨天的收盘价为24.66，交易量达到10。HFND的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET目前的价值为24.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.66%和USD。实时查看图表以跟踪HFND走势。

如何购买HFND股票？

您可以以24.65的当前价格购买Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET股票。订单通常设置在24.65或24.95附近，而10和-0.12%显示市场活动。立即关注HFND的实时图表更新。

如何投资HFND股票？

投资Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET需要考虑年度范围22.85 - 24.79和当前价格24.65。许多人在以24.65或24.95下订单之前，会比较2.41%和。实时查看HFND价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET的最高价格是24.79。在22.85 - 24.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET的绩效。

Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET（HFND）的最低价格为22.85。将其与当前的24.65和22.85 - 24.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HFND股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.66和3.66%中可见。

日范围
24.59 24.69
年范围
22.85 24.79
前一天收盘价
24.66
开盘价
24.68
卖价
24.65
买价
24.95
最低价
24.59
最高价
24.69
交易量
10
日变化
-0.04%
月变化
2.41%
6个月变化
3.57%
年变化
3.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%