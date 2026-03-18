HFND: Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET
今日HFND汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.59和高点24.69进行交易。
关注Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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HFND新闻
常见问题解答
HFND股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET股票今天的定价为24.65。它在24.59 - 24.69范围内交易，昨天的收盘价为24.66，交易量达到10。HFND的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET目前的价值为24.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.66%和USD。实时查看图表以跟踪HFND走势。
如何购买HFND股票？
您可以以24.65的当前价格购买Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET股票。订单通常设置在24.65或24.95附近，而10和-0.12%显示市场活动。立即关注HFND的实时图表更新。
如何投资HFND股票？
投资Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET需要考虑年度范围22.85 - 24.79和当前价格24.65。许多人在以24.65或24.95下订单之前，会比较2.41%和。实时查看HFND价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET的最高价格是24.79。在22.85 - 24.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET的绩效。
Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET（HFND）的最低价格为22.85。将其与当前的24.65和22.85 - 24.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HFND股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.66和3.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.66
- 开盘价
- 24.68
- 卖价
- 24.65
- 买价
- 24.95
- 最低价
- 24.59
- 最高价
- 24.69
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 2.41%
- 6个月变化
- 3.57%
- 年变化
- 3.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%