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HFMF: Unlimited HFMF Managed Futures ETF

21.59 USD 0.38 (1.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HFMF за сегодня изменился на 1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.53, а максимальная — 21.59.

Следите за динамикой Unlimited HFMF Managed Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HFMF сегодня?

Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) сегодня оценивается на уровне 21.59. Инструмент торгуется в пределах 21.53 - 21.59, вчерашнее закрытие составило 21.21, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Unlimited HFMF Managed Futures ETF?

Unlimited HFMF Managed Futures ETF в настоящее время оценивается в 21.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.11% и USD. Отслеживайте движения HFMF на графике в реальном времени.

Как купить акции HFMF?

Вы можете купить акции Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) по текущей цене 21.59. Ордера обычно размещаются около 21.59 или 21.89, тогда как 12 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HFMF?

Инвестирование в Unlimited HFMF Managed Futures ETF предполагает учет годового диапазона 20.20 - 24.91 и текущей цены 21.59. Многие сравнивают 3.50% и -8.90% перед размещением ордеров на 21.59 или 21.89. Изучайте ежедневные изменения цены HFMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Unlimited HFMF Managed Futures ETF?

Самая высокая цена Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) за последний год составила 24.91. Акции заметно колебались в пределах 20.20 - 24.91, сравнение с 21.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Unlimited HFMF Managed Futures ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Unlimited HFMF Managed Futures ETF?

Самая низкая цена Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) за год составила 20.20. Сравнение с текущими 21.59 и 20.20 - 24.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HFMF?

В прошлом Unlimited HFMF Managed Futures ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.21 и 5.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.53 21.59
Годовой диапазон
20.20 24.91
Предыдущее закрытие
21.21
Open
21.53
Bid
21.59
Ask
21.89
Low
21.53
High
21.59
Объем
12
Дневное изменение
1.79%
Месячное изменение
3.50%
6-месячное изменение
-8.90%
Годовое изменение
5.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%