Курс HFMF за сегодня изменился на 1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.53, а максимальная — 21.59.

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