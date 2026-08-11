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HFMF: Unlimited HFMF Managed Futures ETF
Курс HFMF за сегодня изменился на 1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.53, а максимальная — 21.59.
Следите за динамикой Unlimited HFMF Managed Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HFMF сегодня?
Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) сегодня оценивается на уровне 21.59. Инструмент торгуется в пределах 21.53 - 21.59, вчерашнее закрытие составило 21.21, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Unlimited HFMF Managed Futures ETF?
Unlimited HFMF Managed Futures ETF в настоящее время оценивается в 21.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.11% и USD. Отслеживайте движения HFMF на графике в реальном времени.
Как купить акции HFMF?
Вы можете купить акции Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) по текущей цене 21.59. Ордера обычно размещаются около 21.59 или 21.89, тогда как 12 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HFMF?
Инвестирование в Unlimited HFMF Managed Futures ETF предполагает учет годового диапазона 20.20 - 24.91 и текущей цены 21.59. Многие сравнивают 3.50% и -8.90% перед размещением ордеров на 21.59 или 21.89. Изучайте ежедневные изменения цены HFMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Unlimited HFMF Managed Futures ETF?
Самая высокая цена Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) за последний год составила 24.91. Акции заметно колебались в пределах 20.20 - 24.91, сравнение с 21.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Unlimited HFMF Managed Futures ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Unlimited HFMF Managed Futures ETF?
Самая низкая цена Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) за год составила 20.20. Сравнение с текущими 21.59 и 20.20 - 24.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HFMF?
В прошлом Unlimited HFMF Managed Futures ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.21 и 5.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.21
- Open
- 21.53
- Bid
- 21.59
- Ask
- 21.89
- Low
- 21.53
- High
- 21.59
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 1.79%
- Месячное изменение
- 3.50%
- 6-месячное изменение
- -8.90%
- Годовое изменение
- 5.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%