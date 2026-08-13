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HFMF: Unlimited HFMF Managed Futures ETF

21.63 USD 0.04 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HFMF汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.61和高点21.63进行交易。

关注Unlimited HFMF Managed Futures ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HFMF股票今天的价格是多少？

Unlimited HFMF Managed Futures ETF股票今天的定价为21.63。它在21.61 - 21.63范围内交易，昨天的收盘价为21.59，交易量达到2。HFMF的实时价格图表显示了这些更新。

Unlimited HFMF Managed Futures ETF股票是否支付股息？

Unlimited HFMF Managed Futures ETF目前的价值为21.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.31%和USD。实时查看图表以跟踪HFMF走势。

如何购买HFMF股票？

您可以以21.63的当前价格购买Unlimited HFMF Managed Futures ETF股票。订单通常设置在21.63或21.93附近，而2和0.09%显示市场活动。立即关注HFMF的实时图表更新。

如何投资HFMF股票？

投资Unlimited HFMF Managed Futures ETF需要考虑年度范围20.20 - 24.91和当前价格21.63。许多人在以21.63或21.93下订单之前，会比较3.69%和。实时查看HFMF价格图表，了解每日变化。

Unlimited HFMF Managed Futures ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Unlimited HFMF Managed Futures ETF的最高价格是24.91。在20.20 - 24.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unlimited HFMF Managed Futures ETF的绩效。

Unlimited HFMF Managed Futures ETF股票的最低价格是多少？

Unlimited HFMF Managed Futures ETF（HFMF）的最低价格为20.20。将其与当前的21.63和20.20 - 24.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HFMF股票是什么时候拆分的？

Unlimited HFMF Managed Futures ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.59和5.31%中可见。

日范围
21.61 21.63
年范围
20.20 24.91
前一天收盘价
21.59
开盘价
21.61
卖价
21.63
买价
21.93
最低价
21.61
最高价
21.63
交易量
2
日变化
0.19%
月变化
3.69%
6个月变化
-8.73%
年变化
5.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%