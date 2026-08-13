HFMF: Unlimited HFMF Managed Futures ETF
今日HFMF汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.61和高点21.63进行交易。
关注Unlimited HFMF Managed Futures ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HFMF股票今天的价格是多少？
Unlimited HFMF Managed Futures ETF股票今天的定价为21.63。它在21.61 - 21.63范围内交易，昨天的收盘价为21.59，交易量达到2。HFMF的实时价格图表显示了这些更新。
Unlimited HFMF Managed Futures ETF股票是否支付股息？
Unlimited HFMF Managed Futures ETF目前的价值为21.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.31%和USD。实时查看图表以跟踪HFMF走势。
如何购买HFMF股票？
您可以以21.63的当前价格购买Unlimited HFMF Managed Futures ETF股票。订单通常设置在21.63或21.93附近，而2和0.09%显示市场活动。立即关注HFMF的实时图表更新。
如何投资HFMF股票？
投资Unlimited HFMF Managed Futures ETF需要考虑年度范围20.20 - 24.91和当前价格21.63。许多人在以21.63或21.93下订单之前，会比较3.69%和。实时查看HFMF价格图表，了解每日变化。
Unlimited HFMF Managed Futures ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Unlimited HFMF Managed Futures ETF的最高价格是24.91。在20.20 - 24.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unlimited HFMF Managed Futures ETF的绩效。
Unlimited HFMF Managed Futures ETF股票的最低价格是多少？
Unlimited HFMF Managed Futures ETF（HFMF）的最低价格为20.20。将其与当前的21.63和20.20 - 24.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HFMF股票是什么时候拆分的？
Unlimited HFMF Managed Futures ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.59和5.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.59
- 开盘价
- 21.61
- 卖价
- 21.63
- 买价
- 21.93
- 最低价
- 21.61
- 最高价
- 21.63
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 3.69%
- 6个月变化
- -8.73%
- 年变化
- 5.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%