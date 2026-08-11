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HFGM: Unlimited HFGM Global Macro ETF
Курс HFGM за сегодня изменился на 2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.35, а максимальная — 31.63.
Следите за динамикой Unlimited HFGM Global Macro ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HFGM сегодня?
Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) сегодня оценивается на уровне 31.60. Инструмент торгуется в пределах 31.35 - 31.63, вчерашнее закрытие составило 30.89, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFGM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Unlimited HFGM Global Macro ETF?
Unlimited HFGM Global Macro ETF в настоящее время оценивается в 31.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.51% и USD. Отслеживайте движения HFGM на графике в реальном времени.
Как купить акции HFGM?
Вы можете купить акции Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) по текущей цене 31.60. Ордера обычно размещаются около 31.60 или 31.90, тогда как 37 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFGM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HFGM?
Инвестирование в Unlimited HFGM Global Macro ETF предполагает учет годового диапазона 29.46 - 37.05 и текущей цены 31.60. Многие сравнивают 7.26% и -6.45% перед размещением ордеров на 31.60 или 31.90. Изучайте ежедневные изменения цены HFGM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Unlimited HFGM Global Macro ETF?
Самая высокая цена Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) за последний год составила 37.05. Акции заметно колебались в пределах 29.46 - 37.05, сравнение с 30.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Unlimited HFGM Global Macro ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Unlimited HFGM Global Macro ETF?
Самая низкая цена Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) за год составила 29.46. Сравнение с текущими 31.60 и 29.46 - 37.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFGM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HFGM?
В прошлом Unlimited HFGM Global Macro ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.89 и -3.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.89
- Open
- 31.50
- Bid
- 31.60
- Ask
- 31.90
- Low
- 31.35
- High
- 31.63
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 2.30%
- Месячное изменение
- 7.26%
- 6-месячное изменение
- -6.45%
- Годовое изменение
- -3.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%