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HFGM: Unlimited HFGM Global Macro ETF

31.60 USD 0.71 (2.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HFGM за сегодня изменился на 2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.35, а максимальная — 31.63.

Следите за динамикой Unlimited HFGM Global Macro ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HFGM сегодня?

Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) сегодня оценивается на уровне 31.60. Инструмент торгуется в пределах 31.35 - 31.63, вчерашнее закрытие составило 30.89, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HFGM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Unlimited HFGM Global Macro ETF?

Unlimited HFGM Global Macro ETF в настоящее время оценивается в 31.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.51% и USD. Отслеживайте движения HFGM на графике в реальном времени.

Как купить акции HFGM?

Вы можете купить акции Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) по текущей цене 31.60. Ордера обычно размещаются около 31.60 или 31.90, тогда как 37 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HFGM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HFGM?

Инвестирование в Unlimited HFGM Global Macro ETF предполагает учет годового диапазона 29.46 - 37.05 и текущей цены 31.60. Многие сравнивают 7.26% и -6.45% перед размещением ордеров на 31.60 или 31.90. Изучайте ежедневные изменения цены HFGM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Unlimited HFGM Global Macro ETF?

Самая высокая цена Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) за последний год составила 37.05. Акции заметно колебались в пределах 29.46 - 37.05, сравнение с 30.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Unlimited HFGM Global Macro ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Unlimited HFGM Global Macro ETF?

Самая низкая цена Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) за год составила 29.46. Сравнение с текущими 31.60 и 29.46 - 37.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HFGM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HFGM?

В прошлом Unlimited HFGM Global Macro ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.89 и -3.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.35 31.63
Годовой диапазон
29.46 37.05
Предыдущее закрытие
30.89
Open
31.50
Bid
31.60
Ask
31.90
Low
31.35
High
31.63
Объем
37
Дневное изменение
2.30%
Месячное изменение
7.26%
6-месячное изменение
-6.45%
Годовое изменение
-3.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%