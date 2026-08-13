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HFGM: Unlimited HFGM Global Macro ETF

31.59 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HFGM汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点31.57和高点31.77进行交易。

关注Unlimited HFGM Global Macro ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HFGM股票今天的价格是多少？

Unlimited HFGM Global Macro ETF股票今天的定价为31.59。它在31.57 - 31.77范围内交易，昨天的收盘价为31.60，交易量达到57。HFGM的实时价格图表显示了这些更新。

Unlimited HFGM Global Macro ETF股票是否支付股息？

Unlimited HFGM Global Macro ETF目前的价值为31.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.54%和USD。实时查看图表以跟踪HFGM走势。

如何购买HFGM股票？

您可以以31.59的当前价格购买Unlimited HFGM Global Macro ETF股票。订单通常设置在31.59或31.89附近，而57和0.03%显示市场活动。立即关注HFGM的实时图表更新。

如何投资HFGM股票？

投资Unlimited HFGM Global Macro ETF需要考虑年度范围29.46 - 37.05和当前价格31.59。许多人在以31.59或31.89下订单之前，会比较7.23%和。实时查看HFGM价格图表，了解每日变化。

Unlimited HFGM Global Macro ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Unlimited HFGM Global Macro ETF的最高价格是37.05。在29.46 - 37.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unlimited HFGM Global Macro ETF的绩效。

Unlimited HFGM Global Macro ETF股票的最低价格是多少？

Unlimited HFGM Global Macro ETF（HFGM）的最低价格为29.46。将其与当前的31.59和29.46 - 37.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HFGM股票是什么时候拆分的？

Unlimited HFGM Global Macro ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.60和-3.54%中可见。

日范围
31.57 31.77
年范围
29.46 37.05
前一天收盘价
31.60
开盘价
31.58
卖价
31.59
买价
31.89
最低价
31.57
最高价
31.77
交易量
57
日变化
-0.03%
月变化
7.23%
6个月变化
-6.48%
年变化
-3.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%