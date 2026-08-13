HFGM股票今天的价格是多少？ Unlimited HFGM Global Macro ETF股票今天的定价为31.59。它在31.57 - 31.77范围内交易，昨天的收盘价为31.60，交易量达到57。HFGM的实时价格图表显示了这些更新。

Unlimited HFGM Global Macro ETF股票是否支付股息？ Unlimited HFGM Global Macro ETF目前的价值为31.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.54%和USD。实时查看图表以跟踪HFGM走势。

如何购买HFGM股票？ 您可以以31.59的当前价格购买Unlimited HFGM Global Macro ETF股票。订单通常设置在31.59或31.89附近，而57和0.03%显示市场活动。立即关注HFGM的实时图表更新。

如何投资HFGM股票？ 投资Unlimited HFGM Global Macro ETF需要考虑年度范围29.46 - 37.05和当前价格31.59。许多人在以31.59或31.89下订单之前，会比较7.23%和。实时查看HFGM价格图表，了解每日变化。

Unlimited HFGM Global Macro ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Unlimited HFGM Global Macro ETF的最高价格是37.05。在29.46 - 37.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unlimited HFGM Global Macro ETF的绩效。

Unlimited HFGM Global Macro ETF股票的最低价格是多少？ Unlimited HFGM Global Macro ETF（HFGM）的最低价格为29.46。将其与当前的31.59和29.46 - 37.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。