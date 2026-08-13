HFGM: Unlimited HFGM Global Macro ETF
今日HFGM汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点31.57和高点31.77进行交易。
关注Unlimited HFGM Global Macro ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HFGM股票今天的价格是多少？
Unlimited HFGM Global Macro ETF股票今天的定价为31.59。它在31.57 - 31.77范围内交易，昨天的收盘价为31.60，交易量达到57。HFGM的实时价格图表显示了这些更新。
Unlimited HFGM Global Macro ETF股票是否支付股息？
Unlimited HFGM Global Macro ETF目前的价值为31.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.54%和USD。实时查看图表以跟踪HFGM走势。
如何购买HFGM股票？
您可以以31.59的当前价格购买Unlimited HFGM Global Macro ETF股票。订单通常设置在31.59或31.89附近，而57和0.03%显示市场活动。立即关注HFGM的实时图表更新。
如何投资HFGM股票？
投资Unlimited HFGM Global Macro ETF需要考虑年度范围29.46 - 37.05和当前价格31.59。许多人在以31.59或31.89下订单之前，会比较7.23%和。实时查看HFGM价格图表，了解每日变化。
Unlimited HFGM Global Macro ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Unlimited HFGM Global Macro ETF的最高价格是37.05。在29.46 - 37.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unlimited HFGM Global Macro ETF的绩效。
Unlimited HFGM Global Macro ETF股票的最低价格是多少？
Unlimited HFGM Global Macro ETF（HFGM）的最低价格为29.46。将其与当前的31.59和29.46 - 37.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HFGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HFGM股票是什么时候拆分的？
Unlimited HFGM Global Macro ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.60和-3.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.60
- 开盘价
- 31.58
- 卖价
- 31.59
- 买价
- 31.89
- 最低价
- 31.57
- 最高价
- 31.77
- 交易量
- 57
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 7.23%
- 6个月变化
- -6.48%
- 年变化
- -3.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%