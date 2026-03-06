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HERD: Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

51.86 USD 0.17 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HERD за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.52, а максимальная — 51.86.

Следите за динамикой Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HERD сегодня?

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) сегодня оценивается на уровне 51.86. Инструмент торгуется в пределах 51.52 - 51.86, вчерашнее закрытие составило 51.69, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HERD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF?

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF в настоящее время оценивается в 51.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.36% и USD. Отслеживайте движения HERD на графике в реальном времени.

Как купить акции HERD?

Вы можете купить акции Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) по текущей цене 51.86. Ордера обычно размещаются около 51.86 или 52.16, тогда как 5 и 0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HERD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HERD?

Инвестирование в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF предполагает учет годового диапазона 41.12 - 51.86 и текущей цены 51.86. Многие сравнивают 3.10% и 10.43% перед размещением ордеров на 51.86 или 52.16. Изучайте ежедневные изменения цены HERD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF?

Самая высокая цена Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) за последний год составила 51.86. Акции заметно колебались в пределах 41.12 - 51.86, сравнение с 51.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF?

Самая низкая цена Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) за год составила 41.12. Сравнение с текущими 51.86 и 41.12 - 51.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HERD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HERD?

В прошлом Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.69 и 23.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.52 51.86
Годовой диапазон
41.12 51.86
Предыдущее закрытие
51.69
Open
51.52
Bid
51.86
Ask
52.16
Low
51.52
High
51.86
Объем
5
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
3.10%
6-месячное изменение
10.43%
Годовое изменение
23.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%