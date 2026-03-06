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HERD: Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

51.88 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HERD汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点51.78和高点51.91进行交易。

关注Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HERD新闻

常见问题解答

HERD股票今天的价格是多少？

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF股票今天的定价为51.88。它在51.78 - 51.91范围内交易，昨天的收盘价为51.86，交易量达到9。HERD的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF股票是否支付股息？

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF目前的价值为51.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.41%和USD。实时查看图表以跟踪HERD走势。

如何购买HERD股票？

您可以以51.88的当前价格购买Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF股票。订单通常设置在51.88或52.18附近，而9和-0.06%显示市场活动。立即关注HERD的实时图表更新。

如何投资HERD股票？

投资Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF需要考虑年度范围41.12 - 51.91和当前价格51.88。许多人在以51.88或52.18下订单之前，会比较3.14%和。实时查看HERD价格图表，了解每日变化。

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF的最高价格是51.91。在41.12 - 51.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF的绩效。

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF（HERD）的最低价格为41.12。将其与当前的51.88和41.12 - 51.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HERD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HERD股票是什么时候拆分的？

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.86和23.41%中可见。

日范围
51.78 51.91
年范围
41.12 51.91
前一天收盘价
51.86
开盘价
51.91
卖价
51.88
买价
52.18
最低价
51.78
最高价
51.91
交易量
9
日变化
0.04%
月变化
3.14%
6个月变化
10.48%
年变化
23.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%