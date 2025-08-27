КотировкиРазделы
Валюты / HEQ
Назад в Рынок акций США

HEQ: John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest

11.66 USD 0.03 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HEQ за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.57, а максимальная — 11.67.

Следите за динамикой John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HEQ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HEQ сегодня?

John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) сегодня оценивается на уровне 11.66. Инструмент торгуется в пределах 11.57 - 11.67, вчерашнее закрытие составило 11.63, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest?

John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 11.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.10% и USD. Отслеживайте движения HEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции HEQ?

Вы можете купить акции John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) по текущей цене 11.66. Ордера обычно размещаются около 11.66 или 11.96, тогда как 42 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HEQ?

Инвестирование в John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 10.50 - 11.90 и текущей цены 11.66. Многие сравнивают 1.30% и 2.28% перед размещением ордеров на 11.66 или 11.96. Изучайте ежедневные изменения цены HEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest?

Самая высокая цена John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 10.50 - 11.90, сравнение с 11.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest?

Самая низкая цена John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) за год составила 10.50. Сравнение с текущими 11.66 и 10.50 - 11.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HEQ?

В прошлом John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.63 и 2.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.57 11.67
Годовой диапазон
10.50 11.90
Предыдущее закрытие
11.63
Open
11.62
Bid
11.66
Ask
11.96
Low
11.57
High
11.67
Объем
42
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
1.30%
6-месячное изменение
2.28%
Годовое изменение
2.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%