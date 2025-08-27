John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) сегодня оценивается на уровне 11.66. Инструмент торгуется в пределах 11.57 - 11.67, вчерашнее закрытие составило 11.63, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEQ в реальном времени.

John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 11.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.10% и USD. Отслеживайте движения HEQ на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) по текущей цене 11.66. Ордера обычно размещаются около 11.66 или 11.96, тогда как 42 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEQ на графике в реальном времени.

Инвестирование в John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 10.50 - 11.90 и текущей цены 11.66. Многие сравнивают 1.30% и 2.28% перед размещением ордеров на 11.66 или 11.96. Изучайте ежедневные изменения цены HEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest?

Самая высокая цена John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 10.50 - 11.90, сравнение с 11.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.