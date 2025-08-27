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HEQ: John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest
Курс HEQ за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.57, а максимальная — 11.67.
Следите за динамикой John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HEQ
- HEQ: Discount Remains Significant, But Some Reasons To Be Cautious (NYSE:HEQ)
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- Фелан Кеннет Дж. приобретает акции John Hancock Diversified Income Fund
- Phelan Kenneth J buys John Hancock Diversified Income Fund shares
- CPZ: Unlikely To Outperform, But Could Still Have A Place In A Portfolio
- AGD: Strong Tailwinds For 2026, But This Fund Is Pricey
- EOD: Well-Positioned If The USA Outperforms The EU Going Forward
- HEQ: Discount Remains Wide For This Diversified Fund (NYSE:HEQ)
- ETG: Low Yield Relative To Peers, But Strong Historical Performance
- HEQ: Questionable Dividend Coverage Limits Appeal (NYSE:HEQ)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEQ сегодня?
John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) сегодня оценивается на уровне 11.66. Инструмент торгуется в пределах 11.57 - 11.67, вчерашнее закрытие составило 11.63, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest?
John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 11.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.10% и USD. Отслеживайте движения HEQ на графике в реальном времени.
Как купить акции HEQ?
Вы можете купить акции John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) по текущей цене 11.66. Ордера обычно размещаются около 11.66 или 11.96, тогда как 42 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEQ?
Инвестирование в John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 10.50 - 11.90 и текущей цены 11.66. Многие сравнивают 1.30% и 2.28% перед размещением ордеров на 11.66 или 11.96. Изучайте ежедневные изменения цены HEQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest?
Самая высокая цена John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 10.50 - 11.90, сравнение с 11.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest?
Самая низкая цена John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest (HEQ) за год составила 10.50. Сравнение с текущими 11.66 и 10.50 - 11.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEQ?
В прошлом John Hancock Hedged Equity & Income Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.63 и 2.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.63
- Open
- 11.62
- Bid
- 11.66
- Ask
- 11.96
- Low
- 11.57
- High
- 11.67
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 1.30%
- 6-месячное изменение
- 2.28%
- Годовое изменение
- 2.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%