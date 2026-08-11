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HELS: Hedgeye 130/30 Equity ETF

24.54 USD 0.25 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HELS за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.47, а максимальная — 24.57.

Следите за динамикой Hedgeye 130/30 Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HELS сегодня?

Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) сегодня оценивается на уровне 24.54. Инструмент торгуется в пределах 24.47 - 24.57, вчерашнее закрытие составило 24.29, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HELS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hedgeye 130/30 Equity ETF?

Hedgeye 130/30 Equity ETF в настоящее время оценивается в 24.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.15% и USD. Отслеживайте движения HELS на графике в реальном времени.

Как купить акции HELS?

Вы можете купить акции Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) по текущей цене 24.54. Ордера обычно размещаются около 24.54 или 24.84, тогда как 13 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HELS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HELS?

Инвестирование в Hedgeye 130/30 Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.40 - 26.41 и текущей цены 24.54. Многие сравнивают 1.70% и -4.18% перед размещением ордеров на 24.54 или 24.84. Изучайте ежедневные изменения цены HELS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hedgeye 130/30 Equity ETF?

Самая высокая цена Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) за последний год составила 26.41. Акции заметно колебались в пределах 22.40 - 26.41, сравнение с 24.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hedgeye 130/30 Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hedgeye 130/30 Equity ETF?

Самая низкая цена Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) за год составила 22.40. Сравнение с текущими 24.54 и 22.40 - 26.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HELS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HELS?

В прошлом Hedgeye 130/30 Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.29 и -2.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.47 24.57
Годовой диапазон
22.40 26.41
Предыдущее закрытие
24.29
Open
24.47
Bid
24.54
Ask
24.84
Low
24.47
High
24.57
Объем
13
Дневное изменение
1.03%
Месячное изменение
1.70%
6-месячное изменение
-4.18%
Годовое изменение
-2.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%