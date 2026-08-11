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HELS: Hedgeye 130/30 Equity ETF
Курс HELS за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.47, а максимальная — 24.57.
Следите за динамикой Hedgeye 130/30 Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HELS сегодня?
Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) сегодня оценивается на уровне 24.54. Инструмент торгуется в пределах 24.47 - 24.57, вчерашнее закрытие составило 24.29, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HELS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Hedgeye 130/30 Equity ETF в настоящее время оценивается в 24.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.15% и USD. Отслеживайте движения HELS на графике в реальном времени.
Как купить акции HELS?
Вы можете купить акции Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) по текущей цене 24.54. Ордера обычно размещаются около 24.54 или 24.84, тогда как 13 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HELS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HELS?
Инвестирование в Hedgeye 130/30 Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.40 - 26.41 и текущей цены 24.54. Многие сравнивают 1.70% и -4.18% перед размещением ордеров на 24.54 или 24.84. Изучайте ежедневные изменения цены HELS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Самая высокая цена Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) за последний год составила 26.41. Акции заметно колебались в пределах 22.40 - 26.41, сравнение с 24.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hedgeye 130/30 Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Самая низкая цена Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) за год составила 22.40. Сравнение с текущими 24.54 и 22.40 - 26.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HELS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HELS?
В прошлом Hedgeye 130/30 Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.29 и -2.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.29
- Open
- 24.47
- Bid
- 24.54
- Ask
- 24.84
- Low
- 24.47
- High
- 24.57
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- 1.70%
- 6-месячное изменение
- -4.18%
- Годовое изменение
- -2.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%