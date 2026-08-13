HELS: Hedgeye 130/30 Equity ETF
今日HELS汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点24.50和高点24.58进行交易。
关注Hedgeye 130/30 Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HELS股票今天的价格是多少？
Hedgeye 130/30 Equity ETF股票今天的定价为24.52。它在24.50 - 24.58范围内交易，昨天的收盘价为24.54，交易量达到14。HELS的实时价格图表显示了这些更新。
Hedgeye 130/30 Equity ETF股票是否支付股息？
Hedgeye 130/30 Equity ETF目前的价值为24.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.23%和USD。实时查看图表以跟踪HELS走势。
如何购买HELS股票？
您可以以24.52的当前价格购买Hedgeye 130/30 Equity ETF股票。订单通常设置在24.52或24.82附近，而14和-0.12%显示市场活动。立即关注HELS的实时图表更新。
如何投资HELS股票？
投资Hedgeye 130/30 Equity ETF需要考虑年度范围22.40 - 26.41和当前价格24.52。许多人在以24.52或24.82下订单之前，会比较1.62%和。实时查看HELS价格图表，了解每日变化。
Hedgeye 130/30 Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hedgeye 130/30 Equity ETF的最高价格是26.41。在22.40 - 26.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hedgeye 130/30 Equity ETF的绩效。
Hedgeye 130/30 Equity ETF股票的最低价格是多少？
Hedgeye 130/30 Equity ETF（HELS）的最低价格为22.40。将其与当前的24.52和22.40 - 26.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HELS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HELS股票是什么时候拆分的？
Hedgeye 130/30 Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.54和-2.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.54
- 开盘价
- 24.55
- 卖价
- 24.52
- 买价
- 24.82
- 最低价
- 24.50
- 最高价
- 24.58
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 1.62%
- 6个月变化
- -4.26%
- 年变化
- -2.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%