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HELS: Hedgeye 130/30 Equity ETF

24.52 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HELS汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点24.50和高点24.58进行交易。

关注Hedgeye 130/30 Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HELS股票今天的价格是多少？

Hedgeye 130/30 Equity ETF股票今天的定价为24.52。它在24.50 - 24.58范围内交易，昨天的收盘价为24.54，交易量达到14。HELS的实时价格图表显示了这些更新。

Hedgeye 130/30 Equity ETF股票是否支付股息？

Hedgeye 130/30 Equity ETF目前的价值为24.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.23%和USD。实时查看图表以跟踪HELS走势。

如何购买HELS股票？

您可以以24.52的当前价格购买Hedgeye 130/30 Equity ETF股票。订单通常设置在24.52或24.82附近，而14和-0.12%显示市场活动。立即关注HELS的实时图表更新。

如何投资HELS股票？

投资Hedgeye 130/30 Equity ETF需要考虑年度范围22.40 - 26.41和当前价格24.52。许多人在以24.52或24.82下订单之前，会比较1.62%和。实时查看HELS价格图表，了解每日变化。

Hedgeye 130/30 Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hedgeye 130/30 Equity ETF的最高价格是26.41。在22.40 - 26.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hedgeye 130/30 Equity ETF的绩效。

Hedgeye 130/30 Equity ETF股票的最低价格是多少？

Hedgeye 130/30 Equity ETF（HELS）的最低价格为22.40。将其与当前的24.52和22.40 - 26.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HELS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HELS股票是什么时候拆分的？

Hedgeye 130/30 Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.54和-2.23%中可见。

日范围
24.50 24.58
年范围
22.40 26.41
前一天收盘价
24.54
开盘价
24.55
卖价
24.52
买价
24.82
最低价
24.50
最高价
24.58
交易量
14
日变化
-0.08%
月变化
1.62%
6个月变化
-4.26%
年变化
-2.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%