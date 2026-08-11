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HEFT: Hedgeye Fourth Turning ETF
Курс HEFT за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.47, а максимальная — 26.65.
Следите за динамикой Hedgeye Fourth Turning ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEFT сегодня?
Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) сегодня оценивается на уровне 26.64. Инструмент торгуется в пределах 26.47 - 26.65, вчерашнее закрытие составило 26.39, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEFT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hedgeye Fourth Turning ETF?
Hedgeye Fourth Turning ETF в настоящее время оценивается в 26.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.77% и USD. Отслеживайте движения HEFT на графике в реальном времени.
Как купить акции HEFT?
Вы можете купить акции Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) по текущей цене 26.64. Ордера обычно размещаются около 26.64 или 26.94, тогда как 51 и 0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEFT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEFT?
Инвестирование в Hedgeye Fourth Turning ETF предполагает учет годового диапазона 24.92 - 28.84 и текущей цены 26.64. Многие сравнивают 2.34% и -3.27% перед размещением ордеров на 26.64 или 26.94. Изучайте ежедневные изменения цены HEFT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hedgeye Fourth Turning ETF?
Самая высокая цена Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) за последний год составила 28.84. Акции заметно колебались в пределах 24.92 - 28.84, сравнение с 26.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hedgeye Fourth Turning ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hedgeye Fourth Turning ETF?
Самая низкая цена Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) за год составила 24.92. Сравнение с текущими 26.64 и 24.92 - 28.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEFT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEFT?
В прошлом Hedgeye Fourth Turning ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.39 и 6.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.39
- Open
- 26.48
- Bid
- 26.64
- Ask
- 26.94
- Low
- 26.47
- High
- 26.65
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- 2.34%
- 6-месячное изменение
- -3.27%
- Годовое изменение
- 6.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%