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HEFT: Hedgeye Fourth Turning ETF

26.64 USD 0.25 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HEFT за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.47, а максимальная — 26.65.

Следите за динамикой Hedgeye Fourth Turning ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HEFT сегодня?

Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) сегодня оценивается на уровне 26.64. Инструмент торгуется в пределах 26.47 - 26.65, вчерашнее закрытие составило 26.39, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEFT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hedgeye Fourth Turning ETF?

Hedgeye Fourth Turning ETF в настоящее время оценивается в 26.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.77% и USD. Отслеживайте движения HEFT на графике в реальном времени.

Как купить акции HEFT?

Вы можете купить акции Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) по текущей цене 26.64. Ордера обычно размещаются около 26.64 или 26.94, тогда как 51 и 0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEFT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HEFT?

Инвестирование в Hedgeye Fourth Turning ETF предполагает учет годового диапазона 24.92 - 28.84 и текущей цены 26.64. Многие сравнивают 2.34% и -3.27% перед размещением ордеров на 26.64 или 26.94. Изучайте ежедневные изменения цены HEFT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hedgeye Fourth Turning ETF?

Самая высокая цена Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) за последний год составила 28.84. Акции заметно колебались в пределах 24.92 - 28.84, сравнение с 26.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hedgeye Fourth Turning ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hedgeye Fourth Turning ETF?

Самая низкая цена Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) за год составила 24.92. Сравнение с текущими 26.64 и 24.92 - 28.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEFT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HEFT?

В прошлом Hedgeye Fourth Turning ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.39 и 6.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.47 26.65
Годовой диапазон
24.92 28.84
Предыдущее закрытие
26.39
Open
26.48
Bid
26.64
Ask
26.94
Low
26.47
High
26.65
Объем
51
Дневное изменение
0.95%
Месячное изменение
2.34%
6-месячное изменение
-3.27%
Годовое изменение
6.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%