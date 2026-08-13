HEFT: Hedgeye Fourth Turning ETF
今日HEFT汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点26.63和高点26.73进行交易。
关注Hedgeye Fourth Turning ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HEFT股票今天的价格是多少？
Hedgeye Fourth Turning ETF股票今天的定价为26.66。它在26.63 - 26.73范围内交易，昨天的收盘价为26.64，交易量达到21。HEFT的实时价格图表显示了这些更新。
Hedgeye Fourth Turning ETF股票是否支付股息？
Hedgeye Fourth Turning ETF目前的价值为26.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.85%和USD。实时查看图表以跟踪HEFT走势。
如何购买HEFT股票？
您可以以26.66的当前价格购买Hedgeye Fourth Turning ETF股票。订单通常设置在26.66或26.96附近，而21和-0.26%显示市场活动。立即关注HEFT的实时图表更新。
如何投资HEFT股票？
投资Hedgeye Fourth Turning ETF需要考虑年度范围24.92 - 28.84和当前价格26.66。许多人在以26.66或26.96下订单之前，会比较2.42%和。实时查看HEFT价格图表，了解每日变化。
Hedgeye Fourth Turning ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hedgeye Fourth Turning ETF的最高价格是28.84。在24.92 - 28.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hedgeye Fourth Turning ETF的绩效。
Hedgeye Fourth Turning ETF股票的最低价格是多少？
Hedgeye Fourth Turning ETF（HEFT）的最低价格为24.92。将其与当前的26.66和24.92 - 28.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HEFT股票是什么时候拆分的？
Hedgeye Fourth Turning ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.64和6.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.64
- 开盘价
- 26.73
- 卖价
- 26.66
- 买价
- 26.96
- 最低价
- 26.63
- 最高价
- 26.73
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 2.42%
- 6个月变化
- -3.20%
- 年变化
- 6.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%