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HEEM: iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

41.45 USD 0.24 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HEEM за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.29, а максимальная — 41.57.

Следите за динамикой iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HEEM сегодня?

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) сегодня оценивается на уровне 41.45. Инструмент торгуется в пределах 41.29 - 41.57, вчерашнее закрытие составило 41.69, а торговый объем достиг 331. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF?

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 41.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.05% и USD. Отслеживайте движения HEEM на графике в реальном времени.

Как купить акции HEEM?

Вы можете купить акции iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) по текущей цене 41.45. Ордера обычно размещаются около 41.45 или 41.75, тогда как 331 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HEEM?

Инвестирование в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 30.88 - 46.42 и текущей цены 41.45. Многие сравнивают 2.30% и 5.58% перед размещением ордеров на 41.45 или 41.75. Изучайте ежедневные изменения цены HEEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF?

Самая высокая цена iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) за последний год составила 46.42. Акции заметно колебались в пределах 30.88 - 46.42, сравнение с 41.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF?

Самая низкая цена iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) за год составила 30.88. Сравнение с текущими 41.45 и 30.88 - 46.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HEEM?

В прошлом iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.69 и 32.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.29 41.57
Годовой диапазон
30.88 46.42
Предыдущее закрытие
41.69
Open
41.36
Bid
41.45
Ask
41.75
Low
41.29
High
41.57
Объем
331
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
2.30%
6-месячное изменение
5.58%
Годовое изменение
32.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%