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HEEM: iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

41.57 USD 0.12 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HEEM汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点41.49和高点41.76进行交易。

关注iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HEEM新闻

常见问题解答

HEEM股票今天的价格是多少？

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF股票今天的定价为41.57。它在41.49 - 41.76范围内交易，昨天的收盘价为41.45，交易量达到61。HEEM的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF目前的价值为41.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.43%和USD。实时查看图表以跟踪HEEM走势。

如何购买HEEM股票？

您可以以41.57的当前价格购买iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在41.57或41.87附近，而61和-0.41%显示市场活动。立即关注HEEM的实时图表更新。

如何投资HEEM股票？

投资iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF需要考虑年度范围30.88 - 46.42和当前价格41.57。许多人在以41.57或41.87下订单之前，会比较2.59%和。实时查看HEEM价格图表，了解每日变化。

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF的最高价格是46.42。在30.88 - 46.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF的绩效。

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF（HEEM）的最低价格为30.88。将其与当前的41.57和30.88 - 46.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HEEM股票是什么时候拆分的？

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.45和32.43%中可见。

日范围
41.49 41.76
年范围
30.88 46.42
前一天收盘价
41.45
开盘价
41.74
卖价
41.57
买价
41.87
最低价
41.49
最高价
41.76
交易量
61
日变化
0.29%
月变化
2.59%
6个月变化
5.88%
年变化
32.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%