HEEM: iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
今日HEEM汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点41.49和高点41.76进行交易。
关注iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HEEM股票今天的价格是多少？
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF股票今天的定价为41.57。它在41.49 - 41.76范围内交易，昨天的收盘价为41.45，交易量达到61。HEEM的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF股票是否支付股息？
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF目前的价值为41.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.43%和USD。实时查看图表以跟踪HEEM走势。
如何购买HEEM股票？
您可以以41.57的当前价格购买iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在41.57或41.87附近，而61和-0.41%显示市场活动。立即关注HEEM的实时图表更新。
如何投资HEEM股票？
投资iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF需要考虑年度范围30.88 - 46.42和当前价格41.57。许多人在以41.57或41.87下订单之前，会比较2.59%和。实时查看HEEM价格图表，了解每日变化。
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF的最高价格是46.42。在30.88 - 46.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF的绩效。
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF（HEEM）的最低价格为30.88。将其与当前的41.57和30.88 - 46.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HEEM股票是什么时候拆分的？
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.45和32.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.45
- 开盘价
- 41.74
- 卖价
- 41.57
- 买价
- 41.87
- 最低价
- 41.49
- 最高价
- 41.76
- 交易量
- 61
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 2.59%
- 6个月变化
- 5.88%
- 年变化
- 32.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%