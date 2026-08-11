- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HECA: Hedgeye Capital Allocation ETF
Курс HECA за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.69, а максимальная — 27.78.
Следите за динамикой Hedgeye Capital Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HECA сегодня?
Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) сегодня оценивается на уровне 27.78. Инструмент торгуется в пределах 27.69 - 27.78, вчерашнее закрытие составило 27.66, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HECA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hedgeye Capital Allocation ETF?
Hedgeye Capital Allocation ETF в настоящее время оценивается в 27.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.19% и USD. Отслеживайте движения HECA на графике в реальном времени.
Как купить акции HECA?
Вы можете купить акции Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) по текущей цене 27.78. Ордера обычно размещаются около 27.78 или 28.08, тогда как 45 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HECA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HECA?
Инвестирование в Hedgeye Capital Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 25.21 - 30.90 и текущей цены 27.78. Многие сравнивают 1.28% и -8.13% перед размещением ордеров на 27.78 или 28.08. Изучайте ежедневные изменения цены HECA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hedgeye Capital Allocation ETF?
Самая высокая цена Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) за последний год составила 30.90. Акции заметно колебались в пределах 25.21 - 30.90, сравнение с 27.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hedgeye Capital Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hedgeye Capital Allocation ETF?
Самая низкая цена Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) за год составила 25.21. Сравнение с текущими 27.78 и 25.21 - 30.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HECA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HECA?
В прошлом Hedgeye Capital Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.66 и 10.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.66
- Open
- 27.71
- Bid
- 27.78
- Ask
- 28.08
- Low
- 27.69
- High
- 27.78
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- -8.13%
- Годовое изменение
- 10.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%