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HECA: Hedgeye Capital Allocation ETF

27.78 USD 0.12 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HECA за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.69, а максимальная — 27.78.

Следите за динамикой Hedgeye Capital Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HECA сегодня?

Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) сегодня оценивается на уровне 27.78. Инструмент торгуется в пределах 27.69 - 27.78, вчерашнее закрытие составило 27.66, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HECA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hedgeye Capital Allocation ETF?

Hedgeye Capital Allocation ETF в настоящее время оценивается в 27.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.19% и USD. Отслеживайте движения HECA на графике в реальном времени.

Как купить акции HECA?

Вы можете купить акции Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) по текущей цене 27.78. Ордера обычно размещаются около 27.78 или 28.08, тогда как 45 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HECA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HECA?

Инвестирование в Hedgeye Capital Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 25.21 - 30.90 и текущей цены 27.78. Многие сравнивают 1.28% и -8.13% перед размещением ордеров на 27.78 или 28.08. Изучайте ежедневные изменения цены HECA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hedgeye Capital Allocation ETF?

Самая высокая цена Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) за последний год составила 30.90. Акции заметно колебались в пределах 25.21 - 30.90, сравнение с 27.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hedgeye Capital Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hedgeye Capital Allocation ETF?

Самая низкая цена Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) за год составила 25.21. Сравнение с текущими 27.78 и 25.21 - 30.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HECA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HECA?

В прошлом Hedgeye Capital Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.66 и 10.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.69 27.78
Годовой диапазон
25.21 30.90
Предыдущее закрытие
27.66
Open
27.71
Bid
27.78
Ask
28.08
Low
27.69
High
27.78
Объем
45
Дневное изменение
0.43%
Месячное изменение
1.28%
6-месячное изменение
-8.13%
Годовое изменение
10.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%