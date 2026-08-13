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HECA: Hedgeye Capital Allocation ETF

27.82 USD 0.04 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HECA汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点27.79和高点27.90进行交易。

关注Hedgeye Capital Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HECA股票今天的价格是多少？

Hedgeye Capital Allocation ETF股票今天的定价为27.82。它在27.79 - 27.90范围内交易，昨天的收盘价为27.78，交易量达到116。HECA的实时价格图表显示了这些更新。

Hedgeye Capital Allocation ETF股票是否支付股息？

Hedgeye Capital Allocation ETF目前的价值为27.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.35%和USD。实时查看图表以跟踪HECA走势。

如何购买HECA股票？

您可以以27.82的当前价格购买Hedgeye Capital Allocation ETF股票。订单通常设置在27.82或28.12附近，而116和-0.07%显示市场活动。立即关注HECA的实时图表更新。

如何投资HECA股票？

投资Hedgeye Capital Allocation ETF需要考虑年度范围25.21 - 30.90和当前价格27.82。许多人在以27.82或28.12下订单之前，会比较1.42%和。实时查看HECA价格图表，了解每日变化。

Hedgeye Capital Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hedgeye Capital Allocation ETF的最高价格是30.90。在25.21 - 30.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hedgeye Capital Allocation ETF的绩效。

Hedgeye Capital Allocation ETF股票的最低价格是多少？

Hedgeye Capital Allocation ETF（HECA）的最低价格为25.21。将其与当前的27.82和25.21 - 30.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HECA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HECA股票是什么时候拆分的？

Hedgeye Capital Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.78和10.35%中可见。

日范围
27.79 27.90
年范围
25.21 30.90
前一天收盘价
27.78
开盘价
27.84
卖价
27.82
买价
28.12
最低价
27.79
最高价
27.90
交易量
116
日变化
0.14%
月变化
1.42%
6个月变化
-8.00%
年变化
10.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%