HECA: Hedgeye Capital Allocation ETF
今日HECA汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点27.79和高点27.90进行交易。
关注Hedgeye Capital Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HECA股票今天的价格是多少？
Hedgeye Capital Allocation ETF股票今天的定价为27.82。它在27.79 - 27.90范围内交易，昨天的收盘价为27.78，交易量达到116。HECA的实时价格图表显示了这些更新。
Hedgeye Capital Allocation ETF股票是否支付股息？
Hedgeye Capital Allocation ETF目前的价值为27.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.35%和USD。实时查看图表以跟踪HECA走势。
如何购买HECA股票？
您可以以27.82的当前价格购买Hedgeye Capital Allocation ETF股票。订单通常设置在27.82或28.12附近，而116和-0.07%显示市场活动。立即关注HECA的实时图表更新。
如何投资HECA股票？
投资Hedgeye Capital Allocation ETF需要考虑年度范围25.21 - 30.90和当前价格27.82。许多人在以27.82或28.12下订单之前，会比较1.42%和。实时查看HECA价格图表，了解每日变化。
Hedgeye Capital Allocation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hedgeye Capital Allocation ETF的最高价格是30.90。在25.21 - 30.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hedgeye Capital Allocation ETF的绩效。
Hedgeye Capital Allocation ETF股票的最低价格是多少？
Hedgeye Capital Allocation ETF（HECA）的最低价格为25.21。将其与当前的27.82和25.21 - 30.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HECA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HECA股票是什么时候拆分的？
Hedgeye Capital Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.78和10.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.78
- 开盘价
- 27.84
- 卖价
- 27.82
- 买价
- 28.12
- 最低价
- 27.79
- 最高价
- 27.90
- 交易量
- 116
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 1.42%
- 6个月变化
- -8.00%
- 年变化
- 10.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%