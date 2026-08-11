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HEAL: Global X HealthTech ETF

28.85 USD 0.32 (1.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HEAL за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.45, а максимальная — 29.05.

Следите за динамикой Global X HealthTech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HEAL сегодня?

Global X HealthTech ETF (HEAL) сегодня оценивается на уровне 28.85. Инструмент торгуется в пределах 28.45 - 29.05, вчерашнее закрытие составило 28.53, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X HealthTech ETF?

Global X HealthTech ETF в настоящее время оценивается в 28.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.24% и USD. Отслеживайте движения HEAL на графике в реальном времени.

Как купить акции HEAL?

Вы можете купить акции Global X HealthTech ETF (HEAL) по текущей цене 28.85. Ордера обычно размещаются около 28.85 или 29.15, тогда как 15 и 1.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HEAL?

Инвестирование в Global X HealthTech ETF предполагает учет годового диапазона 23.00 - 29.73 и текущей цены 28.85. Многие сравнивают 5.37% и 10.88% перед размещением ордеров на 28.85 или 29.15. Изучайте ежедневные изменения цены HEAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X HealthTech ETF?

Самая высокая цена Global X HealthTech ETF (HEAL) за последний год составила 29.73. Акции заметно колебались в пределах 23.00 - 29.73, сравнение с 28.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X HealthTech ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X HealthTech ETF?

Самая низкая цена Global X HealthTech ETF (HEAL) за год составила 23.00. Сравнение с текущими 28.85 и 23.00 - 29.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HEAL?

В прошлом Global X HealthTech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.53 и 10.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.45 29.05
Годовой диапазон
23.00 29.73
Предыдущее закрытие
28.53
Open
28.45
Bid
28.85
Ask
29.15
Low
28.45
High
29.05
Объем
15
Дневное изменение
1.12%
Месячное изменение
5.37%
6-месячное изменение
10.88%
Годовое изменение
10.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%