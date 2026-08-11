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HEAL: Global X HealthTech ETF
Курс HEAL за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.45, а максимальная — 29.05.
Следите за динамикой Global X HealthTech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEAL сегодня?
Global X HealthTech ETF (HEAL) сегодня оценивается на уровне 28.85. Инструмент торгуется в пределах 28.45 - 29.05, вчерашнее закрытие составило 28.53, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEAL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X HealthTech ETF?
Global X HealthTech ETF в настоящее время оценивается в 28.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.24% и USD. Отслеживайте движения HEAL на графике в реальном времени.
Как купить акции HEAL?
Вы можете купить акции Global X HealthTech ETF (HEAL) по текущей цене 28.85. Ордера обычно размещаются около 28.85 или 29.15, тогда как 15 и 1.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEAL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEAL?
Инвестирование в Global X HealthTech ETF предполагает учет годового диапазона 23.00 - 29.73 и текущей цены 28.85. Многие сравнивают 5.37% и 10.88% перед размещением ордеров на 28.85 или 29.15. Изучайте ежедневные изменения цены HEAL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X HealthTech ETF?
Самая высокая цена Global X HealthTech ETF (HEAL) за последний год составила 29.73. Акции заметно колебались в пределах 23.00 - 29.73, сравнение с 28.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X HealthTech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X HealthTech ETF?
Самая низкая цена Global X HealthTech ETF (HEAL) за год составила 23.00. Сравнение с текущими 28.85 и 23.00 - 29.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEAL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEAL?
В прошлом Global X HealthTech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.53 и 10.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.53
- Open
- 28.45
- Bid
- 28.85
- Ask
- 29.15
- Low
- 28.45
- High
- 29.05
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- 5.37%
- 6-месячное изменение
- 10.88%
- Годовое изменение
- 10.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%