Курс HEAL за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.45, а максимальная — 29.05.

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