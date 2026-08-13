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HEAL: Global X HealthTech ETF

28.91 USD 0.06 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HEAL汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点28.87和高点29.23进行交易。

关注Global X HealthTech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HEAL股票今天的价格是多少？

Global X HealthTech ETF股票今天的定价为28.91。它在28.87 - 29.23范围内交易，昨天的收盘价为28.85，交易量达到18。HEAL的实时价格图表显示了这些更新。

Global X HealthTech ETF股票是否支付股息？

Global X HealthTech ETF目前的价值为28.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.47%和USD。实时查看图表以跟踪HEAL走势。

如何购买HEAL股票？

您可以以28.91的当前价格购买Global X HealthTech ETF股票。订单通常设置在28.91或29.21附近，而18和-0.31%显示市场活动。立即关注HEAL的实时图表更新。

如何投资HEAL股票？

投资Global X HealthTech ETF需要考虑年度范围23.00 - 29.73和当前价格28.91。许多人在以28.91或29.21下订单之前，会比较5.59%和。实时查看HEAL价格图表，了解每日变化。

Global X HealthTech ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X HealthTech ETF的最高价格是29.73。在23.00 - 29.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X HealthTech ETF的绩效。

Global X HealthTech ETF股票的最低价格是多少？

Global X HealthTech ETF（HEAL）的最低价格为23.00。将其与当前的28.91和23.00 - 29.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HEAL股票是什么时候拆分的？

Global X HealthTech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.85和10.47%中可见。

日范围
28.87 29.23
年范围
23.00 29.73
前一天收盘价
28.85
开盘价
29.00
卖价
28.91
买价
29.21
最低价
28.87
最高价
29.23
交易量
18
日变化
0.21%
月变化
5.59%
6个月变化
11.11%
年变化
10.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%