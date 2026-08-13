HEAL: Global X HealthTech ETF
今日HEAL汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点28.87和高点29.23进行交易。
关注Global X HealthTech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HEAL股票今天的价格是多少？
Global X HealthTech ETF股票今天的定价为28.91。它在28.87 - 29.23范围内交易，昨天的收盘价为28.85，交易量达到18。HEAL的实时价格图表显示了这些更新。
Global X HealthTech ETF股票是否支付股息？
Global X HealthTech ETF目前的价值为28.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.47%和USD。实时查看图表以跟踪HEAL走势。
如何购买HEAL股票？
您可以以28.91的当前价格购买Global X HealthTech ETF股票。订单通常设置在28.91或29.21附近，而18和-0.31%显示市场活动。立即关注HEAL的实时图表更新。
如何投资HEAL股票？
投资Global X HealthTech ETF需要考虑年度范围23.00 - 29.73和当前价格28.91。许多人在以28.91或29.21下订单之前，会比较5.59%和。实时查看HEAL价格图表，了解每日变化。
Global X HealthTech ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X HealthTech ETF的最高价格是29.73。在23.00 - 29.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X HealthTech ETF的绩效。
Global X HealthTech ETF股票的最低价格是多少？
Global X HealthTech ETF（HEAL）的最低价格为23.00。将其与当前的28.91和23.00 - 29.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HEAL股票是什么时候拆分的？
Global X HealthTech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.85和10.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.85
- 开盘价
- 29.00
- 卖价
- 28.91
- 买价
- 29.21
- 最低价
- 28.87
- 最高价
- 29.23
- 交易量
- 18
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 5.59%
- 6个月变化
- 11.11%
- 年变化
- 10.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%