HEAL股票今天的价格是多少？ Global X HealthTech ETF股票今天的定价为28.91。它在28.87 - 29.23范围内交易，昨天的收盘价为28.85，交易量达到18。HEAL的实时价格图表显示了这些更新。

Global X HealthTech ETF股票是否支付股息？ Global X HealthTech ETF目前的价值为28.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.47%和USD。实时查看图表以跟踪HEAL走势。

如何购买HEAL股票？ 您可以以28.91的当前价格购买Global X HealthTech ETF股票。订单通常设置在28.91或29.21附近，而18和-0.31%显示市场活动。立即关注HEAL的实时图表更新。

如何投资HEAL股票？ 投资Global X HealthTech ETF需要考虑年度范围23.00 - 29.73和当前价格28.91。许多人在以28.91或29.21下订单之前，会比较5.59%和。实时查看HEAL价格图表，了解每日变化。

Global X HealthTech ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X HealthTech ETF的最高价格是29.73。在23.00 - 29.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X HealthTech ETF的绩效。

Global X HealthTech ETF股票的最低价格是多少？ Global X HealthTech ETF（HEAL）的最低价格为23.00。将其与当前的28.91和23.00 - 29.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。