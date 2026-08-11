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HDUS: Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF
Курс HDUS за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.40, а максимальная — 74.62.
Следите за динамикой Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HDUS сегодня?
Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) сегодня оценивается на уровне 74.41. Инструмент торгуется в пределах 74.40 - 74.62, вчерашнее закрытие составило 74.40, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HDUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF?
Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF в настоящее время оценивается в 74.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.57% и USD. Отслеживайте движения HDUS на графике в реальном времени.
Как купить акции HDUS?
Вы можете купить акции Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) по текущей цене 74.41. Ордера обычно размещаются около 74.41 или 74.71, тогда как 24 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HDUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HDUS?
Инвестирование в Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 61.38 - 74.72 и текущей цены 74.41. Многие сравнивают 2.17% и 12.66% перед размещением ордеров на 74.41 или 74.71. Изучайте ежедневные изменения цены HDUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF?
Самая высокая цена Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) за последний год составила 74.72. Акции заметно колебались в пределах 61.38 - 74.72, сравнение с 74.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF?
Самая низкая цена Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) за год составила 61.38. Сравнение с текущими 74.41 и 61.38 - 74.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HDUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HDUS?
В прошлом Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.40 и 12.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.40
- Open
- 74.43
- Bid
- 74.41
- Ask
- 74.71
- Low
- 74.40
- High
- 74.62
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 2.17%
- 6-месячное изменение
- 12.66%
- Годовое изменение
- 12.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%