HDUS: Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF
今日HDUS汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点74.08和高点74.48进行交易。
关注Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
HDUS股票今天的价格是多少？
Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF股票今天的定价为74.10。它在74.08 - 74.48范围内交易，昨天的收盘价为74.41，交易量达到36。HDUS的实时价格图表显示了这些更新。
Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF股票是否支付股息？
Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF目前的价值为74.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.10%和USD。实时查看图表以跟踪HDUS走势。
如何购买HDUS股票？
您可以以74.10的当前价格购买Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF股票。订单通常设置在74.10或74.40附近，而36和-0.47%显示市场活动。立即关注HDUS的实时图表更新。
如何投资HDUS股票？
投资Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF需要考虑年度范围61.38 - 74.72和当前价格74.10。许多人在以74.10或74.40下订单之前，会比较1.74%和。实时查看HDUS价格图表，了解每日变化。
Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF的最高价格是74.72。在61.38 - 74.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF的绩效。
Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF股票的最低价格是多少？
Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF（HDUS）的最低价格为61.38。将其与当前的74.10和61.38 - 74.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HDUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HDUS股票是什么时候拆分的？
Lattice Strategies Trust Hartford Disciplined US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.41和12.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.41
- 开盘价
- 74.45
- 卖价
- 74.10
- 买价
- 74.40
- 最低价
- 74.08
- 最高价
- 74.48
- 交易量
- 36
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- 1.74%
- 6个月变化
- 12.19%
- 年变化
- 12.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%