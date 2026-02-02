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HDG: ProShares Hedge Replication ETF

54.88 USD 0.07 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HDG за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.88, а максимальная — 54.88.

Следите за динамикой ProShares Hedge Replication ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HDG сегодня?

ProShares Hedge Replication ETF (HDG) сегодня оценивается на уровне 54.88. Инструмент торгуется в пределах 54.88 - 54.88, вчерашнее закрытие составило 54.95, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Hedge Replication ETF?

ProShares Hedge Replication ETF в настоящее время оценивается в 54.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.78% и USD. Отслеживайте движения HDG на графике в реальном времени.

Как купить акции HDG?

Вы можете купить акции ProShares Hedge Replication ETF (HDG) по текущей цене 54.88. Ордера обычно размещаются около 54.88 или 55.18, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HDG?

Инвестирование в ProShares Hedge Replication ETF предполагает учет годового диапазона 50.45 - 55.18 и текущей цены 54.88. Многие сравнивают 0.99% и 3.94% перед размещением ордеров на 54.88 или 55.18. Изучайте ежедневные изменения цены HDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Hedge Replication ETF?

Самая высокая цена ProShares Hedge Replication ETF (HDG) за последний год составила 55.18. Акции заметно колебались в пределах 50.45 - 55.18, сравнение с 54.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Hedge Replication ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Hedge Replication ETF?

Самая низкая цена ProShares Hedge Replication ETF (HDG) за год составила 50.45. Сравнение с текущими 54.88 и 50.45 - 55.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HDG?

В прошлом ProShares Hedge Replication ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.95 и 8.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.88 54.88
Годовой диапазон
50.45 55.18
Предыдущее закрытие
54.95
Open
54.88
Bid
54.88
Ask
55.18
Low
54.88
High
54.88
Объем
1
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.99%
6-месячное изменение
3.94%
Годовое изменение
8.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%