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HDG: ProShares Hedge Replication ETF
Курс HDG за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.88, а максимальная — 54.88.
Следите за динамикой ProShares Hedge Replication ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HDG
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HDG сегодня?
ProShares Hedge Replication ETF (HDG) сегодня оценивается на уровне 54.88. Инструмент торгуется в пределах 54.88 - 54.88, вчерашнее закрытие составило 54.95, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Hedge Replication ETF?
ProShares Hedge Replication ETF в настоящее время оценивается в 54.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.78% и USD. Отслеживайте движения HDG на графике в реальном времени.
Как купить акции HDG?
Вы можете купить акции ProShares Hedge Replication ETF (HDG) по текущей цене 54.88. Ордера обычно размещаются около 54.88 или 55.18, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HDG?
Инвестирование в ProShares Hedge Replication ETF предполагает учет годового диапазона 50.45 - 55.18 и текущей цены 54.88. Многие сравнивают 0.99% и 3.94% перед размещением ордеров на 54.88 или 55.18. Изучайте ежедневные изменения цены HDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Hedge Replication ETF?
Самая высокая цена ProShares Hedge Replication ETF (HDG) за последний год составила 55.18. Акции заметно колебались в пределах 50.45 - 55.18, сравнение с 54.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Hedge Replication ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Hedge Replication ETF?
Самая низкая цена ProShares Hedge Replication ETF (HDG) за год составила 50.45. Сравнение с текущими 54.88 и 50.45 - 55.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HDG?
В прошлом ProShares Hedge Replication ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.95 и 8.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.95
- Open
- 54.88
- Bid
- 54.88
- Ask
- 55.18
- Low
- 54.88
- High
- 54.88
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 3.94%
- Годовое изменение
- 8.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%