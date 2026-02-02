HDG股票今天的价格是多少？ ProShares 对冲复制 ETF股票今天的定价为54.88。它在54.84 - 55.00范围内交易，昨天的收盘价为54.88，交易量达到4。HDG的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares 对冲复制 ETF股票是否支付股息？ ProShares 对冲复制 ETF目前的价值为54.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.78%和USD。实时查看图表以跟踪HDG走势。

如何购买HDG股票？ 您可以以54.88的当前价格购买ProShares 对冲复制 ETF股票。订单通常设置在54.88或55.18附近，而4和0.04%显示市场活动。立即关注HDG的实时图表更新。

如何投资HDG股票？ 投资ProShares 对冲复制 ETF需要考虑年度范围50.45 - 55.18和当前价格54.88。许多人在以54.88或55.18下订单之前，会比较0.99%和。实时查看HDG价格图表，了解每日变化。

ProShares 对冲复制 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares 对冲复制 ETF的最高价格是55.18。在50.45 - 55.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 对冲复制 ETF的绩效。

ProShares 对冲复制 ETF股票的最低价格是多少？ ProShares 对冲复制 ETF（HDG）的最低价格为50.45。将其与当前的54.88和50.45 - 55.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。