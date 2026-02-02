HDG: ProShares 对冲复制 ETF
今日HDG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点54.84和高点55.00进行交易。
关注ProShares 对冲复制 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
HDG股票今天的价格是多少？
ProShares 对冲复制 ETF股票今天的定价为54.88。它在54.84 - 55.00范围内交易，昨天的收盘价为54.88，交易量达到4。HDG的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares 对冲复制 ETF股票是否支付股息？
ProShares 对冲复制 ETF目前的价值为54.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.78%和USD。实时查看图表以跟踪HDG走势。
如何购买HDG股票？
您可以以54.88的当前价格购买ProShares 对冲复制 ETF股票。订单通常设置在54.88或55.18附近，而4和0.04%显示市场活动。立即关注HDG的实时图表更新。
如何投资HDG股票？
投资ProShares 对冲复制 ETF需要考虑年度范围50.45 - 55.18和当前价格54.88。许多人在以54.88或55.18下订单之前，会比较0.99%和。实时查看HDG价格图表，了解每日变化。
ProShares 对冲复制 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares 对冲复制 ETF的最高价格是55.18。在50.45 - 55.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 对冲复制 ETF的绩效。
ProShares 对冲复制 ETF股票的最低价格是多少？
ProShares 对冲复制 ETF（HDG）的最低价格为50.45。将其与当前的54.88和50.45 - 55.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HDG股票是什么时候拆分的？
ProShares 对冲复制 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.88和8.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.88
- 开盘价
- 54.86
- 卖价
- 54.88
- 买价
- 55.18
- 最低价
- 54.84
- 最高价
- 55.00
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.99%
- 6个月变化
- 3.94%
- 年变化
- 8.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%