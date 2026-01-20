- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HDEF: Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
Курс HDEF за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.92, а максимальная — 34.01.
Следите за динамикой Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HDEF
- Seeking Steady Income In An Unsteady World
- Performance Insights - July 2026
- CIO Weekly: Will Earnings Sustain Equities Momentum?
- Shipping Choke Points Raise Business Costs Even After The Iran War
- Global Leading Indicators, June 2026 - Downturn Confirmed
- HDEF: Low-Cost International Dividend ETF With Average Returns (NYSEARCA:HDEF)
- Jensen Huang's $9 Trillion Productivity Claim
- Allocate With Intent: Active Equity Strategies For Changing Markets
- Oil Is A Critical War Gauge For Tracking Iran Risk In Real Time
- Why Slow And Steady Still Wins In Dividend Investing
- How Equity Income Can Cushion Inflation And Create Durable Returns
- Indicators Suggest The Market Likely Hasn't Hit Bottom Yet
- A Different Supply-Side Shock
- Outlook For Global Economy As Middle East Conflict Creates A Critical 'Chokepoint'
- Global Leading Indicators, January 2026 - As Good As It Gets
- A Broader Toolkit For Defense In Multi-Asset Income
- Harnessing Yield — And Growth — In Multi-Asset Income
- The Shift To Outcome-Driven ETFs
- The U.S. Dollar’s Slide Has Been A Tailwind For Investing In Foreign Markets
- HDEF: Solid Dividends, But Don’t Expect Strong Growth (NYSEARCA:HDEF)
- Data Update 4 For 2026: The Global Perspective
- Global Trade In 2026: Significant Slowdown Amid Large Shifts
- Global Economy Shakes Off Tariff Shock Amid Tech-Driven Boom
- Global Stocks Set To Rally Again In 2026, Though U.S. Market May Regain Lead
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HDEF сегодня?
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) сегодня оценивается на уровне 33.98. Инструмент торгуется в пределах 33.92 - 34.01, вчерашнее закрытие составило 34.12, а торговый объем достиг 124. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HDEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF?
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF в настоящее время оценивается в 33.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.50% и USD. Отслеживайте движения HDEF на графике в реальном времени.
Как купить акции HDEF?
Вы можете купить акции Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) по текущей цене 33.98. Ордера обычно размещаются около 33.98 или 34.28, тогда как 124 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HDEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HDEF?
Инвестирование в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.84 - 34.25 и текущей цены 33.98. Многие сравнивают 0.30% и 0.89% перед размещением ордеров на 33.98 или 34.28. Изучайте ежедневные изменения цены HDEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF?
Самая высокая цена Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) за последний год составила 34.25. Акции заметно колебались в пределах 28.84 - 34.25, сравнение с 34.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF?
Самая низкая цена Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) за год составила 28.84. Сравнение с текущими 33.98 и 28.84 - 34.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HDEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HDEF?
В прошлом Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.12 и 15.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.12
- Open
- 33.92
- Bid
- 33.98
- Ask
- 34.28
- Low
- 33.92
- High
- 34.01
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 0.89%
- Годовое изменение
- 15.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%