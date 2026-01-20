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HDEF: Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

33.98 USD 0.14 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HDEF за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.92, а максимальная — 34.01.

Следите за динамикой Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HDEF сегодня?

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) сегодня оценивается на уровне 33.98. Инструмент торгуется в пределах 33.92 - 34.01, вчерашнее закрытие составило 34.12, а торговый объем достиг 124. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HDEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF?

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF в настоящее время оценивается в 33.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.50% и USD. Отслеживайте движения HDEF на графике в реальном времени.

Как купить акции HDEF?

Вы можете купить акции Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) по текущей цене 33.98. Ордера обычно размещаются около 33.98 или 34.28, тогда как 124 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HDEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HDEF?

Инвестирование в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.84 - 34.25 и текущей цены 33.98. Многие сравнивают 0.30% и 0.89% перед размещением ордеров на 33.98 или 34.28. Изучайте ежедневные изменения цены HDEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF?

Самая высокая цена Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) за последний год составила 34.25. Акции заметно колебались в пределах 28.84 - 34.25, сравнение с 34.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF?

Самая низкая цена Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) за год составила 28.84. Сравнение с текущими 33.98 и 28.84 - 34.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HDEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HDEF?

В прошлом Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.12 и 15.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.92 34.01
Годовой диапазон
28.84 34.25
Предыдущее закрытие
34.12
Open
33.92
Bid
33.98
Ask
34.28
Low
33.92
High
34.01
Объем
124
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
0.89%
Годовое изменение
15.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%