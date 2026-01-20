HDEF: Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
今日HDEF汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点33.88和高点34.06进行交易。
关注Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HDEF股票今天的价格是多少？
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF股票今天的定价为33.91。它在33.88 - 34.06范围内交易，昨天的收盘价为33.98，交易量达到123。HDEF的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF股票是否支付股息？
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF目前的价值为33.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.26%和USD。实时查看图表以跟踪HDEF走势。
如何购买HDEF股票？
您可以以33.91的当前价格购买Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF股票。订单通常设置在33.91或34.21附近，而123和-0.18%显示市场活动。立即关注HDEF的实时图表更新。
如何投资HDEF股票？
投资Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF需要考虑年度范围28.84 - 34.25和当前价格33.91。许多人在以33.91或34.21下订单之前，会比较0.09%和。实时查看HDEF价格图表，了解每日变化。
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF的最高价格是34.25。在28.84 - 34.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF的绩效。
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF（HDEF）的最低价格为28.84。将其与当前的33.91和28.84 - 34.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HDEF股票是什么时候拆分的？
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.98和15.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.98
- 开盘价
- 33.97
- 卖价
- 33.91
- 买价
- 34.21
- 最低价
- 33.88
- 最高价
- 34.06
- 交易量
- 123
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- 0.68%
- 年变化
- 15.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%