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HDEF: Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

33.91 USD 0.07 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HDEF汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点33.88和高点34.06进行交易。

关注Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HDEF新闻

常见问题解答

HDEF股票今天的价格是多少？

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF股票今天的定价为33.91。它在33.88 - 34.06范围内交易，昨天的收盘价为33.98，交易量达到123。HDEF的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF目前的价值为33.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.26%和USD。实时查看图表以跟踪HDEF走势。

如何购买HDEF股票？

您可以以33.91的当前价格购买Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF股票。订单通常设置在33.91或34.21附近，而123和-0.18%显示市场活动。立即关注HDEF的实时图表更新。

如何投资HDEF股票？

投资Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF需要考虑年度范围28.84 - 34.25和当前价格33.91。许多人在以33.91或34.21下订单之前，会比较0.09%和。实时查看HDEF价格图表，了解每日变化。

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF的最高价格是34.25。在28.84 - 34.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF的绩效。

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF（HDEF）的最低价格为28.84。将其与当前的33.91和28.84 - 34.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HDEF股票是什么时候拆分的？

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.98和15.26%中可见。

日范围
33.88 34.06
年范围
28.84 34.25
前一天收盘价
33.98
开盘价
33.97
卖价
33.91
买价
34.21
最低价
33.88
最高价
34.06
交易量
123
日变化
-0.21%
月变化
0.09%
6个月变化
0.68%
年变化
15.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%