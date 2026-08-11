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HBTA: Horizon Expedition Plus ETF

32.56 USD 0.12 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HBTA за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.99, а максимальная — 32.62.

Следите за динамикой Horizon Expedition Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HBTA сегодня?

Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) сегодня оценивается на уровне 32.56. Инструмент торгуется в пределах 31.99 - 32.62, вчерашнее закрытие составило 32.44, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HBTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Expedition Plus ETF?

Horizon Expedition Plus ETF в настоящее время оценивается в 32.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.21% и USD. Отслеживайте движения HBTA на графике в реальном времени.

Как купить акции HBTA?

Вы можете купить акции Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) по текущей цене 32.56. Ордера обычно размещаются около 32.56 или 32.86, тогда как 35 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HBTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HBTA?

Инвестирование в Horizon Expedition Plus ETF предполагает учет годового диапазона 25.52 - 33.30 и текущей цены 32.56. Многие сравнивают 3.01% и 13.07% перед размещением ордеров на 32.56 или 32.86. Изучайте ежедневные изменения цены HBTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Expedition Plus ETF?

Самая высокая цена Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) за последний год составила 33.30. Акции заметно колебались в пределах 25.52 - 33.30, сравнение с 32.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Expedition Plus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Expedition Plus ETF?

Самая низкая цена Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) за год составила 25.52. Сравнение с текущими 32.56 и 25.52 - 33.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HBTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HBTA?

В прошлом Horizon Expedition Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.44 и 13.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.99 32.62
Годовой диапазон
25.52 33.30
Предыдущее закрытие
32.44
Open
32.61
Bid
32.56
Ask
32.86
Low
31.99
High
32.62
Объем
35
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
3.01%
6-месячное изменение
13.07%
Годовое изменение
13.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%