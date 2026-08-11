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HBTA: Horizon Expedition Plus ETF
Курс HBTA за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.99, а максимальная — 32.62.
Следите за динамикой Horizon Expedition Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HBTA сегодня?
Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) сегодня оценивается на уровне 32.56. Инструмент торгуется в пределах 31.99 - 32.62, вчерашнее закрытие составило 32.44, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HBTA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Expedition Plus ETF?
Horizon Expedition Plus ETF в настоящее время оценивается в 32.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.21% и USD. Отслеживайте движения HBTA на графике в реальном времени.
Как купить акции HBTA?
Вы можете купить акции Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) по текущей цене 32.56. Ордера обычно размещаются около 32.56 или 32.86, тогда как 35 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HBTA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HBTA?
Инвестирование в Horizon Expedition Plus ETF предполагает учет годового диапазона 25.52 - 33.30 и текущей цены 32.56. Многие сравнивают 3.01% и 13.07% перед размещением ордеров на 32.56 или 32.86. Изучайте ежедневные изменения цены HBTA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Expedition Plus ETF?
Самая высокая цена Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) за последний год составила 33.30. Акции заметно колебались в пределах 25.52 - 33.30, сравнение с 32.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Expedition Plus ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Expedition Plus ETF?
Самая низкая цена Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) за год составила 25.52. Сравнение с текущими 32.56 и 25.52 - 33.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HBTA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HBTA?
В прошлом Horizon Expedition Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.44 и 13.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.44
- Open
- 32.61
- Bid
- 32.56
- Ask
- 32.86
- Low
- 31.99
- High
- 32.62
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 3.01%
- 6-месячное изменение
- 13.07%
- Годовое изменение
- 13.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%