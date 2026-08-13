HBTA: Horizon Expedition Plus ETF
今日HBTA汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点32.33和高点32.61进行交易。
关注Horizon Expedition Plus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HBTA股票今天的价格是多少？
Horizon Expedition Plus ETF股票今天的定价为32.42。它在32.33 - 32.61范围内交易，昨天的收盘价为32.56，交易量达到40。HBTA的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon Expedition Plus ETF股票是否支付股息？
Horizon Expedition Plus ETF目前的价值为32.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.73%和USD。实时查看图表以跟踪HBTA走势。
如何购买HBTA股票？
您可以以32.42的当前价格购买Horizon Expedition Plus ETF股票。订单通常设置在32.42或32.72附近，而40和-0.37%显示市场活动。立即关注HBTA的实时图表更新。
如何投资HBTA股票？
投资Horizon Expedition Plus ETF需要考虑年度范围25.52 - 33.30和当前价格32.42。许多人在以32.42或32.72下订单之前，会比较2.56%和。实时查看HBTA价格图表，了解每日变化。
Horizon Expedition Plus ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon Expedition Plus ETF的最高价格是33.30。在25.52 - 33.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Expedition Plus ETF的绩效。
Horizon Expedition Plus ETF股票的最低价格是多少？
Horizon Expedition Plus ETF（HBTA）的最低价格为25.52。将其与当前的32.42和25.52 - 33.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HBTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HBTA股票是什么时候拆分的？
Horizon Expedition Plus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.56和12.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.56
- 开盘价
- 32.54
- 卖价
- 32.42
- 买价
- 32.72
- 最低价
- 32.33
- 最高价
- 32.61
- 交易量
- 40
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 2.56%
- 6个月变化
- 12.59%
- 年变化
- 12.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%