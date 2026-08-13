HBTA股票今天的价格是多少？ Horizon Expedition Plus ETF股票今天的定价为32.42。它在32.33 - 32.61范围内交易，昨天的收盘价为32.56，交易量达到40。HBTA的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Expedition Plus ETF股票是否支付股息？ Horizon Expedition Plus ETF目前的价值为32.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.73%和USD。实时查看图表以跟踪HBTA走势。

如何购买HBTA股票？ 您可以以32.42的当前价格购买Horizon Expedition Plus ETF股票。订单通常设置在32.42或32.72附近，而40和-0.37%显示市场活动。立即关注HBTA的实时图表更新。

如何投资HBTA股票？ 投资Horizon Expedition Plus ETF需要考虑年度范围25.52 - 33.30和当前价格32.42。许多人在以32.42或32.72下订单之前，会比较2.56%和。实时查看HBTA价格图表，了解每日变化。

Horizon Expedition Plus ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Horizon Expedition Plus ETF的最高价格是33.30。在25.52 - 33.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Expedition Plus ETF的绩效。

Horizon Expedition Plus ETF股票的最低价格是多少？ Horizon Expedition Plus ETF（HBTA）的最低价格为25.52。将其与当前的32.42和25.52 - 33.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HBTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。