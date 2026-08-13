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HBTA: Horizon Expedition Plus ETF

32.42 USD 0.14 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HBTA汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点32.33和高点32.61进行交易。

关注Horizon Expedition Plus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HBTA股票今天的价格是多少？

Horizon Expedition Plus ETF股票今天的定价为32.42。它在32.33 - 32.61范围内交易，昨天的收盘价为32.56，交易量达到40。HBTA的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Expedition Plus ETF股票是否支付股息？

Horizon Expedition Plus ETF目前的价值为32.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.73%和USD。实时查看图表以跟踪HBTA走势。

如何购买HBTA股票？

您可以以32.42的当前价格购买Horizon Expedition Plus ETF股票。订单通常设置在32.42或32.72附近，而40和-0.37%显示市场活动。立即关注HBTA的实时图表更新。

如何投资HBTA股票？

投资Horizon Expedition Plus ETF需要考虑年度范围25.52 - 33.30和当前价格32.42。许多人在以32.42或32.72下订单之前，会比较2.56%和。实时查看HBTA价格图表，了解每日变化。

Horizon Expedition Plus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Expedition Plus ETF的最高价格是33.30。在25.52 - 33.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Expedition Plus ETF的绩效。

Horizon Expedition Plus ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Expedition Plus ETF（HBTA）的最低价格为25.52。将其与当前的32.42和25.52 - 33.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HBTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HBTA股票是什么时候拆分的？

Horizon Expedition Plus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.56和12.73%中可见。

日范围
32.33 32.61
年范围
25.52 33.30
前一天收盘价
32.56
开盘价
32.54
卖价
32.42
买价
32.72
最低价
32.33
最高价
32.61
交易量
40
日变化
-0.43%
月变化
2.56%
6个月变化
12.59%
年变化
12.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%