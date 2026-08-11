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HBNB: Hotel101 Global Holdings Corp.
Курс HBNB за сегодня изменился на -2.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.36, а максимальная — 5.36.
Следите за динамикой Hotel101 Global Holdings Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HBNB сегодня?
Hotel101 Global Holdings Corp. (HBNB) сегодня оценивается на уровне 5.36. Инструмент торгуется в пределах 5.36 - 5.36, вчерашнее закрытие составило 5.51, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HBNB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hotel101 Global Holdings Corp.?
Hotel101 Global Holdings Corp. в настоящее время оценивается в 5.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 99.26% и USD. Отслеживайте движения HBNB на графике в реальном времени.
Как купить акции HBNB?
Вы можете купить акции Hotel101 Global Holdings Corp. (HBNB) по текущей цене 5.36. Ордера обычно размещаются около 5.36 или 5.66, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HBNB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HBNB?
Инвестирование в Hotel101 Global Holdings Corp. предполагает учет годового диапазона 2.69 - 10.43 и текущей цены 5.36. Многие сравнивают 2.88% и -34.47% перед размещением ордеров на 5.36 или 5.66. Изучайте ежедневные изменения цены HBNB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hotel101 Global Holdings Corp.?
Самая высокая цена Hotel101 Global Holdings Corp. (HBNB) за последний год составила 10.43. Акции заметно колебались в пределах 2.69 - 10.43, сравнение с 5.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hotel101 Global Holdings Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hotel101 Global Holdings Corp.?
Самая низкая цена Hotel101 Global Holdings Corp. (HBNB) за год составила 2.69. Сравнение с текущими 5.36 и 2.69 - 10.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HBNB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HBNB?
В прошлом Hotel101 Global Holdings Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.51 и 99.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.51
- Open
- 5.36
- Bid
- 5.36
- Ask
- 5.66
- Low
- 5.36
- High
- 5.36
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -2.72%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- -34.47%
- Годовое изменение
- 99.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%