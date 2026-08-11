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HBNB: Hotel101 Global Holdings Corp.

5.36 USD 0.15 (2.72%)
Сектор: Недвижимость Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HBNB за сегодня изменился на -2.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.36, а максимальная — 5.36.

Следите за динамикой Hotel101 Global Holdings Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HBNB сегодня?

Hotel101 Global Holdings Corp. (HBNB) сегодня оценивается на уровне 5.36. Инструмент торгуется в пределах 5.36 - 5.36, вчерашнее закрытие составило 5.51, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HBNB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hotel101 Global Holdings Corp.?

Hotel101 Global Holdings Corp. в настоящее время оценивается в 5.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 99.26% и USD. Отслеживайте движения HBNB на графике в реальном времени.

Как купить акции HBNB?

Вы можете купить акции Hotel101 Global Holdings Corp. (HBNB) по текущей цене 5.36. Ордера обычно размещаются около 5.36 или 5.66, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HBNB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HBNB?

Инвестирование в Hotel101 Global Holdings Corp. предполагает учет годового диапазона 2.69 - 10.43 и текущей цены 5.36. Многие сравнивают 2.88% и -34.47% перед размещением ордеров на 5.36 или 5.66. Изучайте ежедневные изменения цены HBNB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hotel101 Global Holdings Corp.?

Самая высокая цена Hotel101 Global Holdings Corp. (HBNB) за последний год составила 10.43. Акции заметно колебались в пределах 2.69 - 10.43, сравнение с 5.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hotel101 Global Holdings Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hotel101 Global Holdings Corp.?

Самая низкая цена Hotel101 Global Holdings Corp. (HBNB) за год составила 2.69. Сравнение с текущими 5.36 и 2.69 - 10.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HBNB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HBNB?

В прошлом Hotel101 Global Holdings Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.51 и 99.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.36 5.36
Годовой диапазон
2.69 10.43
Предыдущее закрытие
5.51
Open
5.36
Bid
5.36
Ask
5.66
Low
5.36
High
5.36
Объем
2
Дневное изменение
-2.72%
Месячное изменение
2.88%
6-месячное изменение
-34.47%
Годовое изменение
99.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%