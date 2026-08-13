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HBNB: Hotel101 Global Holdings Corp.

5.36 USD 0.15 (2.72%)
版块: 房地产 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HBNB汇率已更改-2.72%。当日，交易品种以低点5.36和高点5.36进行交易。

关注Hotel101 Global Holdings Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HBNB股票今天的价格是多少？

Hotel101 Global Holdings Corp.股票今天的定价为5.36。它在5.36 - 5.36范围内交易，昨天的收盘价为5.51，交易量达到2。HBNB的实时价格图表显示了这些更新。

Hotel101 Global Holdings Corp.股票是否支付股息？

Hotel101 Global Holdings Corp.目前的价值为5.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注99.26%和USD。实时查看图表以跟踪HBNB走势。

如何购买HBNB股票？

您可以以5.36的当前价格购买Hotel101 Global Holdings Corp.股票。订单通常设置在5.36或5.66附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注HBNB的实时图表更新。

如何投资HBNB股票？

投资Hotel101 Global Holdings Corp.需要考虑年度范围2.69 - 10.43和当前价格5.36。许多人在以5.36或5.66下订单之前，会比较2.88%和。实时查看HBNB价格图表，了解每日变化。

Hotel101 Global Holdings Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hotel101 Global Holdings Corp.的最高价格是10.43。在2.69 - 10.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hotel101 Global Holdings Corp.的绩效。

Hotel101 Global Holdings Corp.股票的最低价格是多少？

Hotel101 Global Holdings Corp.（HBNB）的最低价格为2.69。将其与当前的5.36和2.69 - 10.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HBNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HBNB股票是什么时候拆分的？

Hotel101 Global Holdings Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.51和99.26%中可见。

日范围
5.36 5.36
年范围
2.69 10.43
前一天收盘价
5.51
开盘价
5.36
卖价
5.36
买价
5.66
最低价
5.36
最高价
5.36
交易量
2
日变化
-2.72%
月变化
2.88%
6个月变化
-34.47%
年变化
99.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%