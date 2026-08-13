HBNB: Hotel101 Global Holdings Corp.
今日HBNB汇率已更改-2.72%。当日，交易品种以低点5.36和高点5.36进行交易。
关注Hotel101 Global Holdings Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
HBNB股票今天的价格是多少？
Hotel101 Global Holdings Corp.股票今天的定价为5.36。它在5.36 - 5.36范围内交易，昨天的收盘价为5.51，交易量达到2。HBNB的实时价格图表显示了这些更新。
Hotel101 Global Holdings Corp.股票是否支付股息？
Hotel101 Global Holdings Corp.目前的价值为5.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注99.26%和USD。实时查看图表以跟踪HBNB走势。
如何购买HBNB股票？
您可以以5.36的当前价格购买Hotel101 Global Holdings Corp.股票。订单通常设置在5.36或5.66附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注HBNB的实时图表更新。
如何投资HBNB股票？
投资Hotel101 Global Holdings Corp.需要考虑年度范围2.69 - 10.43和当前价格5.36。许多人在以5.36或5.66下订单之前，会比较2.88%和。实时查看HBNB价格图表，了解每日变化。
Hotel101 Global Holdings Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hotel101 Global Holdings Corp.的最高价格是10.43。在2.69 - 10.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hotel101 Global Holdings Corp.的绩效。
Hotel101 Global Holdings Corp.股票的最低价格是多少？
Hotel101 Global Holdings Corp.（HBNB）的最低价格为2.69。将其与当前的5.36和2.69 - 10.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HBNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HBNB股票是什么时候拆分的？
Hotel101 Global Holdings Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.51和99.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.51
- 开盘价
- 5.36
- 卖价
- 5.36
- 买价
- 5.66
- 最低价
- 5.36
- 最高价
- 5.36
- 交易量
- 2
- 日变化
- -2.72%
- 月变化
- 2.88%
- 6个月变化
- -34.47%
- 年变化
- 99.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%