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HAWX: iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

46.03 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HAWX за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.94, а максимальная — 46.05.

Следите за динамикой iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HAWX сегодня?

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) сегодня оценивается на уровне 46.03. Инструмент торгуется в пределах 45.94 - 46.05, вчерашнее закрытие составило 46.07, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HAWX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF?

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF в настоящее время оценивается в 46.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.22% и USD. Отслеживайте движения HAWX на графике в реальном времени.

Как купить акции HAWX?

Вы можете купить акции iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) по текущей цене 46.03. Ордера обычно размещаются около 46.03 или 46.33, тогда как 18 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HAWX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HAWX?

Инвестирование в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 36.15 - 47.40 и текущей цены 46.03. Многие сравнивают 2.13% и 7.12% перед размещением ордеров на 46.03 или 46.33. Изучайте ежедневные изменения цены HAWX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF?

Самая высокая цена iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) за последний год составила 47.40. Акции заметно колебались в пределах 36.15 - 47.40, сравнение с 46.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF?

Самая низкая цена iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) за год составила 36.15. Сравнение с текущими 46.03 и 36.15 - 47.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HAWX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HAWX?

В прошлом iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.07 и 27.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.94 46.05
Годовой диапазон
36.15 47.40
Предыдущее закрытие
46.07
Open
46.02
Bid
46.03
Ask
46.33
Low
45.94
High
46.05
Объем
18
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
2.13%
6-месячное изменение
7.12%
Годовое изменение
27.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%