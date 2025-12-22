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HAWX: iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

46.07 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HAWX汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点46.07和高点46.20进行交易。

关注iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HAWX新闻

常见问题解答

HAWX股票今天的价格是多少？

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF股票今天的定价为46.07。它在46.07 - 46.20范围内交易，昨天的收盘价为46.03，交易量达到9。HAWX的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF股票是否支付股息？

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF目前的价值为46.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.34%和USD。实时查看图表以跟踪HAWX走势。

如何购买HAWX股票？

您可以以46.07的当前价格购买iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF股票。订单通常设置在46.07或46.37附近，而9和-0.15%显示市场活动。立即关注HAWX的实时图表更新。

如何投资HAWX股票？

投资iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF需要考虑年度范围36.15 - 47.40和当前价格46.07。许多人在以46.07或46.37下订单之前，会比较2.22%和。实时查看HAWX价格图表，了解每日变化。

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF的最高价格是47.40。在36.15 - 47.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF的绩效。

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF股票的最低价格是多少？

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF（HAWX）的最低价格为36.15。将其与当前的46.07和36.15 - 47.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HAWX股票是什么时候拆分的？

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.03和27.34%中可见。

日范围
46.07 46.20
年范围
36.15 47.40
前一天收盘价
46.03
开盘价
46.14
卖价
46.07
买价
46.37
最低价
46.07
最高价
46.20
交易量
9
日变化
0.09%
月变化
2.22%
6个月变化
7.21%
年变化
27.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%