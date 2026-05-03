КотировкиРазделы
Валюты / HAUZ
Назад в Рынок акций США

HAUZ: Xtrackers International Real Estate ETF

22.92 USD 0.25 (1.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HAUZ за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.86, а максимальная — 23.06.

Следите за динамикой Xtrackers International Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HAUZ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HAUZ сегодня?

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) сегодня оценивается на уровне 22.92. Инструмент торгуется в пределах 22.86 - 23.06, вчерашнее закрытие составило 23.17, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HAUZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers International Real Estate ETF?

Xtrackers International Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 22.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.87% и USD. Отслеживайте движения HAUZ на графике в реальном времени.

Как купить акции HAUZ?

Вы можете купить акции Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) по текущей цене 22.92. Ордера обычно размещаются около 22.92 или 23.22, тогда как 45 и -0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HAUZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HAUZ?

Инвестирование в Xtrackers International Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 21.91 - 25.72 и текущей цены 22.92. Многие сравнивают -0.13% и -8.39% перед размещением ордеров на 22.92 или 23.22. Изучайте ежедневные изменения цены HAUZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers International Real Estate ETF?

Самая высокая цена Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) за последний год составила 25.72. Акции заметно колебались в пределах 21.91 - 25.72, сравнение с 23.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers International Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers International Real Estate ETF?

Самая низкая цена Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) за год составила 21.91. Сравнение с текущими 22.92 и 21.91 - 25.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HAUZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HAUZ?

В прошлом Xtrackers International Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.17 и -0.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.86 23.06
Годовой диапазон
21.91 25.72
Предыдущее закрытие
23.17
Open
23.06
Bid
22.92
Ask
23.22
Low
22.86
High
23.06
Объем
45
Дневное изменение
-1.08%
Месячное изменение
-0.13%
6-месячное изменение
-8.39%
Годовое изменение
-0.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%