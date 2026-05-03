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HAUZ: Xtrackers International Real Estate ETF
Курс HAUZ за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.86, а максимальная — 23.06.
Следите за динамикой Xtrackers International Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HAUZ сегодня?
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) сегодня оценивается на уровне 22.92. Инструмент торгуется в пределах 22.86 - 23.06, вчерашнее закрытие составило 23.17, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HAUZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers International Real Estate ETF?
Xtrackers International Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 22.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.87% и USD. Отслеживайте движения HAUZ на графике в реальном времени.
Как купить акции HAUZ?
Вы можете купить акции Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) по текущей цене 22.92. Ордера обычно размещаются около 22.92 или 23.22, тогда как 45 и -0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HAUZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HAUZ?
Инвестирование в Xtrackers International Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 21.91 - 25.72 и текущей цены 22.92. Многие сравнивают -0.13% и -8.39% перед размещением ордеров на 22.92 или 23.22. Изучайте ежедневные изменения цены HAUZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers International Real Estate ETF?
Самая высокая цена Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) за последний год составила 25.72. Акции заметно колебались в пределах 21.91 - 25.72, сравнение с 23.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers International Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers International Real Estate ETF?
Самая низкая цена Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) за год составила 21.91. Сравнение с текущими 22.92 и 21.91 - 25.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HAUZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HAUZ?
В прошлом Xtrackers International Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.17 и -0.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.17
- Open
- 23.06
- Bid
- 22.92
- Ask
- 23.22
- Low
- 22.86
- High
- 23.06
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -1.08%
- Месячное изменение
- -0.13%
- 6-месячное изменение
- -8.39%
- Годовое изменение
- -0.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%