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HAUZ: Xtrackers International Real Estate ETF

22.89 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HAUZ汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.85和高点22.95进行交易。

关注Xtrackers International Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HAUZ新闻

常见问题解答

HAUZ股票今天的价格是多少？

Xtrackers International Real Estate ETF股票今天的定价为22.89。它在22.85 - 22.95范围内交易，昨天的收盘价为22.92，交易量达到49。HAUZ的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers International Real Estate ETF股票是否支付股息？

Xtrackers International Real Estate ETF目前的价值为22.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.99%和USD。实时查看图表以跟踪HAUZ走势。

如何购买HAUZ股票？

您可以以22.89的当前价格购买Xtrackers International Real Estate ETF股票。订单通常设置在22.89或23.19附近，而49和0.18%显示市场活动。立即关注HAUZ的实时图表更新。

如何投资HAUZ股票？

投资Xtrackers International Real Estate ETF需要考虑年度范围21.91 - 25.72和当前价格22.89。许多人在以22.89或23.19下订单之前，会比较-0.26%和。实时查看HAUZ价格图表，了解每日变化。

Xtrackers International Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers International Real Estate ETF的最高价格是25.72。在21.91 - 25.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers International Real Estate ETF的绩效。

Xtrackers International Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers International Real Estate ETF（HAUZ）的最低价格为21.91。将其与当前的22.89和21.91 - 25.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAUZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HAUZ股票是什么时候拆分的？

Xtrackers International Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.92和-0.99%中可见。

日范围
22.85 22.95
年范围
21.91 25.72
前一天收盘价
22.92
开盘价
22.85
卖价
22.89
买价
23.19
最低价
22.85
最高价
22.95
交易量
49
日变化
-0.13%
月变化
-0.26%
6个月变化
-8.51%
年变化
-0.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%