HAUZ: Xtrackers International Real Estate ETF
今日HAUZ汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.85和高点22.95进行交易。
关注Xtrackers International Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HAUZ股票今天的价格是多少？
Xtrackers International Real Estate ETF股票今天的定价为22.89。它在22.85 - 22.95范围内交易，昨天的收盘价为22.92，交易量达到49。HAUZ的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers International Real Estate ETF股票是否支付股息？
Xtrackers International Real Estate ETF目前的价值为22.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.99%和USD。实时查看图表以跟踪HAUZ走势。
如何购买HAUZ股票？
您可以以22.89的当前价格购买Xtrackers International Real Estate ETF股票。订单通常设置在22.89或23.19附近，而49和0.18%显示市场活动。立即关注HAUZ的实时图表更新。
如何投资HAUZ股票？
投资Xtrackers International Real Estate ETF需要考虑年度范围21.91 - 25.72和当前价格22.89。许多人在以22.89或23.19下订单之前，会比较-0.26%和。实时查看HAUZ价格图表，了解每日变化。
Xtrackers International Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers International Real Estate ETF的最高价格是25.72。在21.91 - 25.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers International Real Estate ETF的绩效。
Xtrackers International Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers International Real Estate ETF（HAUZ）的最低价格为21.91。将其与当前的22.89和21.91 - 25.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAUZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HAUZ股票是什么时候拆分的？
Xtrackers International Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.92和-0.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.92
- 开盘价
- 22.85
- 卖价
- 22.89
- 买价
- 23.19
- 最低价
- 22.85
- 最高价
- 22.95
- 交易量
- 49
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- -0.26%
- 6个月变化
- -8.51%
- 年变化
- -0.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%