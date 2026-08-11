КотировкиРазделы
Валюты / HAPS
Назад в Рынок акций США

HAPS: Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

31.77 USD 0.10 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HAPS за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.77, а максимальная — 31.77.

Следите за динамикой Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HAPS сегодня?

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) сегодня оценивается на уровне 31.77. Инструмент торгуется в пределах 31.77 - 31.77, вчерашнее закрытие составило 31.87, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HAPS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF?

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 31.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.57% и USD. Отслеживайте движения HAPS на графике в реальном времени.

Как купить акции HAPS?

Вы можете купить акции Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) по текущей цене 31.77. Ордера обычно размещаются около 31.77 или 32.07, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HAPS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HAPS?

Инвестирование в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 29.80 - 37.24 и текущей цены 31.77. Многие сравнивают -14.69% и -3.49% перед размещением ордеров на 31.77 или 32.07. Изучайте ежедневные изменения цены HAPS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF?

Самая высокая цена Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) за последний год составила 37.24. Акции заметно колебались в пределах 29.80 - 37.24, сравнение с 31.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF?

Самая низкая цена Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) за год составила 29.80. Сравнение с текущими 31.77 и 29.80 - 37.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HAPS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HAPS?

В прошлом Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.87 и 6.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.77 31.77
Годовой диапазон
29.80 37.24
Предыдущее закрытие
31.87
Open
31.77
Bid
31.77
Ask
32.07
Low
31.77
High
31.77
Объем
1
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
-14.69%
6-месячное изменение
-3.49%
Годовое изменение
6.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%