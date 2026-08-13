HAPS股票今天的价格是多少？ Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF股票今天的定价为31.77。它在31.77 - 31.77范围内交易，昨天的收盘价为31.87，交易量达到1。HAPS的实时价格图表显示了这些更新。

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF股票是否支付股息？ Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF目前的价值为31.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.57%和USD。实时查看图表以跟踪HAPS走势。

如何购买HAPS股票？ 您可以以31.77的当前价格购买Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF股票。订单通常设置在31.77或32.07附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注HAPS的实时图表更新。

如何投资HAPS股票？ 投资Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF需要考虑年度范围29.80 - 37.24和当前价格31.77。许多人在以31.77或32.07下订单之前，会比较-14.69%和。实时查看HAPS价格图表，了解每日变化。

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF的最高价格是37.24。在29.80 - 37.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF的绩效。

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF股票的最低价格是多少？ Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF（HAPS）的最低价格为29.80。将其与当前的31.77和29.80 - 37.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。