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HAPS: Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

31.77 USD 0.10 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HAPS汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点31.77和高点31.77进行交易。

关注Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HAPS股票今天的价格是多少？

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF股票今天的定价为31.77。它在31.77 - 31.77范围内交易，昨天的收盘价为31.87，交易量达到1。HAPS的实时价格图表显示了这些更新。

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF股票是否支付股息？

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF目前的价值为31.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.57%和USD。实时查看图表以跟踪HAPS走势。

如何购买HAPS股票？

您可以以31.77的当前价格购买Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF股票。订单通常设置在31.77或32.07附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注HAPS的实时图表更新。

如何投资HAPS股票？

投资Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF需要考虑年度范围29.80 - 37.24和当前价格31.77。许多人在以31.77或32.07下订单之前，会比较-14.69%和。实时查看HAPS价格图表，了解每日变化。

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF的最高价格是37.24。在29.80 - 37.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF的绩效。

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF股票的最低价格是多少？

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF（HAPS）的最低价格为29.80。将其与当前的31.77和29.80 - 37.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HAPS股票是什么时候拆分的？

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.87和6.57%中可见。

日范围
31.77 31.77
年范围
29.80 37.24
前一天收盘价
31.87
开盘价
31.77
卖价
31.77
买价
32.07
最低价
31.77
最高价
31.77
交易量
1
日变化
-0.31%
月变化
-14.69%
6个月变化
-3.49%
年变化
6.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%