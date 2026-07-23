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HAIL: SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

38.40 USD 1.12 (3.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HAIL за сегодня изменился на 3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.40, а максимальная — 38.40.

Следите за динамикой SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HAIL сегодня?

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) сегодня оценивается на уровне 38.40. Инструмент торгуется в пределах 38.40 - 38.40, вчерашнее закрытие составило 37.28, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HAIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF в настоящее время оценивается в 38.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.06% и USD. Отслеживайте движения HAIL на графике в реальном времени.

Как купить акции HAIL?

Вы можете купить акции SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) по текущей цене 38.40. Ордера обычно размещаются около 38.40 или 38.70, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HAIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HAIL?

Инвестирование в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF предполагает учет годового диапазона 30.97 - 44.58 и текущей цены 38.40. Многие сравнивают 3.23% и 10.18% перед размещением ордеров на 38.40 или 38.70. Изучайте ежедневные изменения цены HAIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) за последний год составила 44.58. Акции заметно колебались в пределах 30.97 - 44.58, сравнение с 37.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) за год составила 30.97. Сравнение с текущими 38.40 и 30.97 - 44.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HAIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HAIL?

В прошлом SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.28 и 10.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.40 38.40
Годовой диапазон
30.97 44.58
Предыдущее закрытие
37.28
Open
38.40
Bid
38.40
Ask
38.70
Low
38.40
High
38.40
Объем
1
Дневное изменение
3.00%
Месячное изменение
3.23%
6-месячное изменение
10.18%
Годовое изменение
10.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%