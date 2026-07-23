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HAIL: SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

38.27 USD 0.13 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HAIL汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点38.27和高点38.62进行交易。

关注SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HAIL新闻

常见问题解答

HAIL股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF股票今天的定价为38.27。它在38.27 - 38.62范围内交易，昨天的收盘价为38.40，交易量达到4。HAIL的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF目前的价值为38.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.69%和USD。实时查看图表以跟踪HAIL走势。

如何购买HAIL股票？

您可以以38.27的当前价格购买SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF股票。订单通常设置在38.27或38.57附近，而4和-0.47%显示市场活动。立即关注HAIL的实时图表更新。

如何投资HAIL股票？

投资SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF需要考虑年度范围30.97 - 44.58和当前价格38.27。许多人在以38.27或38.57下订单之前，会比较2.88%和。实时查看HAIL价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF的最高价格是44.58。在30.97 - 44.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF的绩效。

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF（HAIL）的最低价格为30.97。将其与当前的38.27和30.97 - 44.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HAIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HAIL股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.40和9.69%中可见。

日范围
38.27 38.62
年范围
30.97 44.58
前一天收盘价
38.40
开盘价
38.45
卖价
38.27
买价
38.57
最低价
38.27
最高价
38.62
交易量
4
日变化
-0.34%
月变化
2.88%
6个月变化
9.81%
年变化
9.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%